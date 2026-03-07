Rechnungshof-Kritik am totalen Chaos bei Eintreibung der Haushaltsabgabe

Wer in der Privatwirtschaft so wirtschaftet wie der ORF, wÃ¼rde wohl Ã¼ber Nacht in die Pleite schlittern. Das hat jetzt – zumindest indirekt – eine PrÃ¼fung des Rechnungshofs bestÃ¤tigt. Kaum zu glauben: Die Ausgaben des Staatsfunks konnten durch die ORF-Beitrags-Service GmbH (OBS) zur Eintreibung der Haushaltsabgabe, zuvor GIS, nicht reduziert werden.Â

Im Gegenteil sogar: Die Ausgaben stiegen von 2023 auf 2024 um sage und schreibe 1,45 Millionen Euro. Der Grund: Wegen unvollstÃ¤ndiger Daten im Zentralen Melderegister (ZRM) konnten Beitragspflichtige nicht immer ermittelt werden. Anfragen und Beschwerden und somit auch der Personalaufwand stiegen, zudem beauftragte die OBS eine Vielzahl externer Berater.Â

ORF richtete eigene “Soko” ein

Durch das Chaos rund um Zahlungsaufforderungen sah sich der ORF genÃ¶tigt, eine eigene â€žSokoâ€œ einzurichten, um unklare FÃ¤lle zu beleuchten.Â Mit 8,3 Millionen Euro Kosten gestaltete sich der Postversand als hÃ¶chster Sachaufwand. Dazu kommen ungerechtfertigte Inkassoschreiben an bereits verstorbene Menschen.Â

“UngÃ¼nstige UmstÃ¤nde” als Ausrede

Und was sagt der ORF dazu? In einer Stellungnahme zum Rechnungshof-Bericht verwiesen die hoch bezahlten Manager am Wiener KÃ¼niglberg auf â€žungÃ¼nstige UmstÃ¤ndeâ€œ rund um die Umstellung: So habe man – im Gegensatz zu Ã¤hnlichen Ã„nderungen in Deutschland oder der Schweiz – nicht Jahre, sondern lediglich vier Monate Zeit gehabt. Dies habe die OBS vor groÃŸe Herausforderungen gestellt, hieÃŸ es. Die Gier nach noch mehr Einnahmen durch die ORF-Haushaltsabgabe war offenbar grÃ¶ÃŸer, als ein Zeitplan fÃ¼r eine ordentliche Planung.Â

Geldsegen fÃ¼r den Staatsfunk

Durch die ZwangsbeitrÃ¤ge, die alle Ã–sterreicher bezahlen mÃ¼ssen, egal, ob sie einen Fernseher haben oder nicht, nimmt der ORF mehr als 700 Millionen Euro ein. Dazu kommt noch eine Kompensationszahlung vonseiten der Verlierer-Ampel in HÃ¶he von rund 90 Millionen Euro, weil der ORF bei der Haushaltsabgabe im Gegensatz zur GIS-GebÃ¼hr keine Umsatzsteuer verrechnet und dadurch die Vorsteuer nicht geltend machen kann.Â

Beschwerde bei der KommAustria

Ob das alles rechtlich in Ordnung ist, wird bezweifelt. Wie berichtet, hat unzensuriert bei der MedienbehÃ¶rde KommAustria eine Konkurrentenbeschwerde eingereicht, weil die 90-Millionen-Zahlung nach Meinung von Fachleuten wie Dr. Christoph Urtz, Experte fÃ¼r Steuer- und Wirtschaftsrecht und Professor an der UniversitÃ¤t Salzburg, klar rechtswidrig sei. Diese hÃ¤tte nÃ¤mlich formal an die EU gemeldet werden mÃ¼ssen, was nicht geschah. Zudem Ã¼berschreiten die Einnahmen aus der Haushaltsabgabe samt Sonderzahlung die von der EU erlaubte 20-Prozent-Grenze, die man einem Staat als UnterstÃ¼tzung fÃ¼r ein Unternehmen zubilligt.Â

Parlamentarische Anfrage

Nach der Konkurrrentenbeschwerde von unzensuriert bei der KommAustria hat FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker auch eine diesbezÃ¼gliche parlamentarische Anfrage an Medienminister Andreas Babler (SPÃ–) eingebracht. Zudem wandte sich unzensuriert im Rahmen der Auskunftspflicht gemÃ¤ÃŸ des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) direkt an den SPÃ–-Vizekanzler.Â