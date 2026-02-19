ORF, Andreas Babler

SPÃ–-Medienminister Andreas Babler muss innerhalb von vier Wochen sagen, ob die Kompensationszahlung an den ORF Â dem EU-Gesetz entspricht.

Foto: Ã–sterreichischer Rundfunk / Wikimedia Public Domain / Paul Gruber / BKA

ORF-Konkurrentenbeschwerde

19. Feber 2026 / 10:13 Uhr

â€žUnzensuriertâ€œ drÃ¤ngt Medienminister Babler zur Auskunft Ã¼ber ORF-Millionen

Es geht Schlag auf Schlag bei unserer Konkurrentenbeschwerde gegen den ORF. Zuerst unsere Anzeige bei der MedienbehÃ¶rde KommAustria, danach die parlamentarische Anfrage von FPÃ–-Mediensprecher Christian Hafenecker – und gestern, Mittwoch, wandte sich unzensuriert im Rahmen der Auskunftspflicht gemÃ¤ÃŸ des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) direkt an SPÃ–-Medienminister Andreas Babler.Â 

Frist von vier Wochen

Das hat folgenden Grund: Entgegen der parlamentarischen Anfrage, wo sich die Minister monatelang fÃ¼r eine Antwort Zeit lassen kÃ¶nnen, gibt es beim IFG fÃ¼r BehÃ¶rden eine Frist von vier Wochen. Unzensuriert will endlich Antworten auf die Fragen, warum die Steuerzahler dem ORF neben der Haushaltsabgabe auch noch rund 90 Millionen Euro als Kompensationszahlung fÃ¼r eine entgangene Vorsteuer leisten mÃ¼ssen, ob diese Beihilfe rechtskonform ist (weil nicht nach BrÃ¼ssel gemeldet) und ob diese Zahlung an den ORF, die mit Haushaltsabgabe und Kompensationszahlung die von BrÃ¼ssel festgelegte 20-Prozent-Grenze Ã¼berschreitet, den Vorgaben der EuropÃ¤ischen Union entspricht. Â 


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Unerlaubte Beihilfe

Fachleute wie Dr. Christoph Urtz, ORF-Stiftungsrat, Experte fÃ¼r Steuer- und Wirtschaftsrecht und Professor an der UniversitÃ¤t Salzburg, sprechen von einer unerlaubten Beihilfe, die formal an die EU gemeldet hÃ¤tte werden mÃ¼ssen, was aber nicht geschah. Und weiters glaubt Urtz, dass der ORF mit der Einnahme aus der Haushaltsabgabe und der Kompensationszahlung von rund 90 Millionen Euro jene 20-Prozent-Grenze Ã¼berschreitet, die BrÃ¼ssel als Beihilfe fÃ¼r Unternehmen zulÃ¤sst.Â 

Haushaltsabgabe wackelt

Unzensuriert legt sich mit dem ORF an, weil wir uns durch die (offenbar rechtswidrige) Beihilfen-Zahlung durch die Bundesregierung als Medienunternehmen benachteiligt sehen. Wird unserer Beschwerde recht gegeben, kÃ¶nnte nicht nur die Kompensationszahlung an den ORF zur Disposition stehen, sondern auch die Haushaltsabgabe insgesamt.


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