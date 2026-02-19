â€žUnzensuriertâ€œ drÃ¤ngt Medienminister Babler zur Auskunft Ã¼ber ORF-Millionen

Es geht Schlag auf Schlag bei unserer Konkurrentenbeschwerde gegen den ORF. Zuerst unsere Anzeige bei der MedienbehÃ¶rde KommAustria, danach die parlamentarische Anfrage von FPÃ–-Mediensprecher Christian Hafenecker – und gestern, Mittwoch, wandte sich unzensuriert im Rahmen der Auskunftspflicht gemÃ¤ÃŸ des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) direkt an SPÃ–-Medienminister Andreas Babler.Â
Frist von vier Wochen
Das hat folgenden Grund: Entgegen der parlamentarischen Anfrage, wo sich die Minister monatelang fÃ¼r eine Antwort Zeit lassen kÃ¶nnen, gibt es beim IFG fÃ¼r BehÃ¶rden eine Frist von vier Wochen. Unzensuriert will endlich Antworten auf die Fragen, warum die Steuerzahler dem ORF neben der Haushaltsabgabe auch noch rund 90 Millionen Euro als Kompensationszahlung fÃ¼r eine entgangene Vorsteuer leisten mÃ¼ssen, ob diese Beihilfe rechtskonform ist (weil nicht nach BrÃ¼ssel gemeldet) und ob diese Zahlung an den ORF, die mit Haushaltsabgabe und Kompensationszahlung die von BrÃ¼ssel festgelegte 20-Prozent-Grenze Ã¼berschreitet, den Vorgaben der EuropÃ¤ischen Union entspricht. Â
Unerlaubte Beihilfe
Fachleute wie Dr. Christoph Urtz, ORF-Stiftungsrat, Experte fÃ¼r Steuer- und Wirtschaftsrecht und Professor an der UniversitÃ¤t Salzburg, sprechen von einer unerlaubten Beihilfe, die formal an die EU gemeldet hÃ¤tte werden mÃ¼ssen, was aber nicht geschah. Und weiters glaubt Urtz, dass der ORF mit der Einnahme aus der Haushaltsabgabe und der Kompensationszahlung von rund 90 Millionen Euro jene 20-Prozent-Grenze Ã¼berschreitet, die BrÃ¼ssel als Beihilfe fÃ¼r Unternehmen zulÃ¤sst.Â
Haushaltsabgabe wackelt
Unzensuriert legt sich mit dem ORF an, weil wir uns durch die (offenbar rechtswidrige) Beihilfen-Zahlung durch die Bundesregierung als Medienunternehmen benachteiligt sehen. Wird unserer Beschwerde recht gegeben, kÃ¶nnte nicht nur die Kompensationszahlung an den ORF zur Disposition stehen, sondern auch die Haushaltsabgabe insgesamt.
POLITISCHE ANZEIGE der Fraktion Europa souverÃ¤ner Nationen (ESN).
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