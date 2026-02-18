90-Millionen-Zahlung an ORF wird jetzt auch Fall fÃ¼rs Parlament

Eine Anfrage von FPÃ–-Mediensprecher Christian Hafenecker an Vizekanzler Andreas Babler (SPÃ–) soll klÃ¤ren helfen, ob die Ã–sterreicher tatsÃ¤chlich doppelt fÃ¼r den ORF zahlen mÃ¼ssen.Â

Beschwerde bei KommAustria

Wie berichtet, hat unzensuriert deshalb bei der MedienbehÃ¶rde KommAustria eine Konkurrentenbeschwerde eingereicht. Dabei geht es um die Kompensationszahlung der Regierung von rund 90 Millionen Euro an den Staatssender. Diese hohe Summe dient bis dato als Ausgleich dafÃ¼r, dass der ORF nach EinfÃ¼hrung der Haushaltsabgabe keine Mehrwertsteuer mehr einhebt und dadurch die Vorsteuer etwa bei Eigenproduktionen nicht geltend machen kann.Â

ORF Ã¼berschreitet Beihilfen-Grenze

Fachleute wie Dr. Christoph Urtz, ORF-Stiftungsrat, Experte fÃ¼r Steuer- und Wirtschaftsrecht und Professor an der UniversitÃ¤t Salzburg, sprechen von einer unerlaubten Beihilfe, die formal an die EU gemeldet hÃ¤tte werden mÃ¼ssen, was aber nicht geschah. Und weiters glaubt Urtz, dass der ORF mit der Einnahme aus der Haushaltsabgabe und der Kompensationszahlung von rund 90 Millionen Euro jene 20-Prozent-Grenze Ã¼berschreitet, die BrÃ¼ssel als Beihilfe fÃ¼r Unternehmen zulÃ¤sst.Â

37 Fragen an Medienminister Babler

In der parlamentarischen Anfrage von Hafenecker wirft dieser daher die Frage auf, ob diese â€žVorsteuer-Kompensationâ€œ fÃ¼r den ORF Ã¼berhaupt legal sei. Der FPÃ–-Mediensprecher verlangt eine umfassende und transparente AufklÃ¤rung Ã¼ber diese â€žfragwÃ¼rdigen Zahlungenâ€œ – er mÃ¶chte unter anderem wissen, in welcher GesamthÃ¶he Vorsteuer-Kompensationszahlungen an den ORF tatsÃ¤chlich geflossen sind, weiters, ob Kontroll- und Nachweismechanismen bestehen, um sicherzustellen, dass nur jene Vorsteuerverluste kompensiert werden, fÃ¼r die dem ORF tatsÃ¤chlich kein Vorsteuerabzug zusteht. Hafenecker hat Babler diesbezÃ¼glich mit insgesamt 37 Fragen konfrontiert.Â

In der Anlage finden Sie die ganze parlamentarische Anfrage von Christian Hafenecker an SPÃ–-Medienminister Andreas Babler: