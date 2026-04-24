Einigkeit bei PrÃ¼fung einer Moschee-SchlieÃŸung in Wien-Floridsdorf

Der Nationalrat will die AuflÃ¶sung des Imam-Ali-Zentrums in Wien-Floridsdorf prÃ¼fen â€“ das haben alle Parteien am gestrigen Donnerstag einstimmig beschlossen. Abgelehnt wurden hingegen SofortmaÃŸnahmen zum Schutz vor Gruppenvergewaltigungen sowie eine Initiative zur Blackout-Vorsorge.

Alle Parteien einig Ã¼ber SchlieÃŸung des Moslem-Zentrums

Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner wird nun aufgefordert, die SchlieÃŸung des Moslem-Zentrums zu prÃ¼fen. Dem Imam-Ali-Zentrum werden Verbindungen zur iranischen Regierung sowie zur Hisbollah vorgeworfen. Vertreter aller Parteien stimmten dem Antrag der GrÃ¼nen zu. â€žIn einem funktionierenden Rechtsstaat sollte es eigentlich logisch sein, dass der Inhalt der Initiative selbstredend umgesetzt wirdâ€œ, meinte etwa FPÃ–-Sicherheitssprecher Gernot Darmann. Zuvor hatten die Freiheitlichen im Bezirksparlament Wien-Floridsdorf einen von allen Parteien beschlossenen Resolutionsantrag auf PrÃ¼fung der Moschee eingebracht.

Schwarz, Rot und Pink gegen Blackout-Vorsorge

Weniger Einigkeit gab es hingegen beim Krisen- und Blackout-Plan der FPÃ– â€“ dieser erhielt ungewohnte Zustimmung von links und wurde nur von den GrÃ¼nen unterstÃ¼tzt. Die Freiheitlichen begrÃ¼ndeten den Antrag mit gestiegenen geopolitischen Risiken und forderten einen ressortÃ¼bergreifenden Plan mit klaren ZustÃ¤ndigkeiten und AblÃ¤ufen. Der Vorschlag basiere auf Empfehlungen des Rechnungshofs; zugleich kritisierte sie mangelnde konkrete Umsetzung und VersÃ¤umnisse des Innenministeriums.

Die Volkspartei stÃ¶rte sich allerdings daran, dass seit dem Bericht des Rechnungshofs 2023 zahlreiche MaÃŸnahmen gesetzt worden seien und dies im FPÃ–-Antrag nicht erwÃ¤hnt werde. SPÃ–-Mandatar Robert Laimer berief sich auf â€žgrundsÃ¤tzlich funktionierende Strukturenâ€œ, der Neos-Abgeordnete Douglas Hoyos-Trauttmansdorff warf der FPÃ– Angstmacherei vor. Positiver sah das die GrÃ¼ne Sirkka Prammer: Um die BevÃ¶lkerung entsprechend vorzubereiten, wÃ¤re es notwendig, den Plan umzusetzen.

