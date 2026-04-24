Gleichbehandlungskommission rÃ¼gt Postenschacher im Ressort von Ex-Arbeitsminister

Die Bundesâ€‘Gleichbehandlungskommission (B-GBK) hat eine Postenbesetzung im damals von Martin Kocher (Ã–VP) gefÃ¼hrten Arbeitsâ€‘ und Wirtschaftsressort scharf gerÃ¼gt. Wie die Die Presse aus dem Gutachten zitiert, hat das Ministerium nicht nachvollziehbar begrÃ¼nden kÃ¶nnen, dass bei der Vergabe einer Leitungsfunktion â€žobjektiv nachvollziehbare, sachliche GrÃ¼ndeâ€œ maÃŸgeblich waren.

SPÃ–-nahe Bewerberin benachteiligt

Eine langjÃ¤hrige Mitarbeiterin hatte sich fÃ¼r die Leitungsfunktion beworben, diese aber nicht erhalten. Statt ihr wurde eine Bewerberin mit Ã–VPâ€‘NÃ¤he ausgewÃ¤hlt. Die Kommission stuft dieses Verfahren als Diskriminierung aufgrund von Alter und Weltanschauung ein und stellt klar, dass die politische ZugehÃ¶rigkeit der SPÃ–â€‘nahen Unterlegenen â€žzumindest mitursÃ¤chlichâ€œ bei der Entscheidung war.

Ausschreibung als â€žmaÃŸgeschneidertâ€œ

Ein weiterer Kritikpunkt der Gleichbehandlungskommission betrifft die Ausschreibung selbst. So wurde laut Gutachten ein bestimmtes Studium verlangt, das eines Sektionsleiters zufolge nicht notwendig fÃ¼r die FÃ¼hrung der Abteilung gewesen sei. Diese Kombination aus â€žpassendenâ€œ Qualifikationsprofilen und fehlenden objektiven BegrÃ¼ndungen legt fÃ¼r die Kommission nahe, dass die Ausschreibung maÃŸgeschneidert auf die bevorzugte Ã–VPâ€‘nahe Kandidatin war.

Schadenersatz und Verhandlungen

Die Entscheidung der Bundesâ€‘Gleichbehandlungskommission kann nun als Basis fÃ¼r eineÂ SchadenersatzklageÂ der unterlegenen SPÃ–â€‘nahen Bewerberin dienen. Im Arbeitsministerium, das heute von der SPÃ– gefÃ¼hrt wird, laufen derzeitÂ GesprÃ¤che Ã¼ber die HÃ¶he der angemessenen AbgeltungÂ der entgangenen BezÃ¼ge. Den Berichten zufolge verlaufen diese Verhandlungen â€žkonstruktivâ€œ, eine Einigung gilt aber noch nicht als sicher.

Kocher weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

Martin Kocher, der mittlerweile Gouverneur der Ã–sterreichischen Nationalbank ist, hat die VorwÃ¼rfe Ã¼ber einen Sprecher zurÃ¼ckgewiesen. Man erinnere daran, dass der Minister wÃ¤hrend seiner Amtszeit eine Vielzahl an Personalentscheidungen getroffen habe; anonymisierte EinzelfÃ¤lle ohne konkrete Unterlagen kÃ¶nnten daher nicht im Detail kommentiert werden. Die Postenbesetzungen seien grundsÃ¤tzlich stets auf Basis strukturierter Verfahren und fachlicher Kriterien erfolgt.