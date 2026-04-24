Hat Hanger vor der Staatsanwaltschaft gelogen? GrÃ¼n-Abgeordnete las Ã–VP die Leviten

Die Nicht-Auslieferung des Ã–VP-Nationalratsabgeordneten Andreas Hanger wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage hatte gestern, Donnerstag, im Plenum des Parlaments ein Nachspiel. Vor allem die GrÃ¼n-Abgeordnete Agnes Sirkka Prammer lies den Koalitionspartnern Ã–VP, SPÃ– und Neos die Leviten.Â

Die Rede von Prammer muss man gesehen haben. Wie Menschen, die bei einem Fehlverhalten ertappt wurden, blickten die Abgeordneten jener Parteien, die im ImmunitÃ¤tsausschuss gegen die Auslieferung Hangers stimmten, verschÃ¤mt in die Akten oder ins Nichts. TatsÃ¤chlich war es das erste Mal, dass Ã–VP, SPÃ– und Neos gegen eine gÃ¤ngige Praxis, im Fall des Verdachts einer Straftat nach Â§288 Abs 1 und 4 STGB (falsche Beweisaussage) den Abgeordneten auszuliefern, nicht nachgekommen sind.Â

Wer hat vor der Staatsanwaltschaft die Unwahrheit gesagt?

Prammer ging also ans Rednerpult und replizierte: â€žWas ist passiert?â€œ, fragte sie, um danach die Causa â€žHangerâ€œ nachzuerzÃ¤hlen. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen gefÃ¼hrt und herausfinden wollen, wie ein gewisser Akteninhalt in die Ã–ffentlichkeit gelangt sei. Und dazu habe sie vier FraktionsfÃ¼hrer aus dem U-Ausschusses eingeladen. WÃ¶rtlich meinte sie:

Einer sagt, ich habâ€™ diesen Akt niemals gehabt. Drei andere sagen, wir haben diesen Akt von diesem einen bekommen.Â

Falschaussage als Zeuge unter Eid

Der Staatsanwaltschaft habe sich dann der Verdacht aufgedrÃ¤ngt, dass dieser eine vielleicht falsch ausgesagt haben kÃ¶nnte, so die grÃ¼ne Abgeordnete, â€žals Zeuge unter Eidâ€œ. Und weil es diesen Verdacht gegeben hat, habe die Staatsanwaltschaft den Antrag an den Nationalrat gestellt, dieser Abgeordnete solle doch ausgeliefert werden, â€ždamit man diesen Verdacht aus ermitteln kann und dann ein Gericht darÃ¼ber entscheiden kann, stimmt das oder stimmt das nicht. Ist der Vorwurf berechtigt oder nicht berechtigt, muss man strafen oder nichtâ€œ.

Warum bekommt nur Hanger diesen Schutz?

Sie, Prammer, sei jedenfalls davon ausgegangen, dass das Hohe Haus im Konsens mit den stÃ¤ndigen Gepflogenheiten sage: â€žJa natÃ¼rlich, falsche Zeugenaussage von einem Abgeordneten, das geht sich nicht ausâ€œ.

Prammer wollte nicht verstehen, warum sich jetzt Ã–VP, SPÃ– und Neos herstellen und sagen, in diesem einen Fall, in diesem einzigen Fall von allen anderen FÃ¤llen einer falschen Zeugenaussage, die bisher im Hohen Haus gelandet seien, in diesem einen Fall wolle man nicht ausliefern. “Warum bekommt ein einziger Abgeordneter diesen Schutz?â€œ, fragte die grÃ¼ne Abgeordnete. An die Adresse von Ã–VP, SPÃ– und Neos sagte sie: â€žIch bin der Meinung, dass euch diese Entscheidung noch lange nachhÃ¤ngen und leid tun wird!â€œ