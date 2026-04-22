Spannung vor Ausschuss: Wird Hanger morgen der Justiz ausgeliefert?

FÃ¼r den â€žDobermannâ€œ von Ã–VP-Kanzler Christian Stocker, Andreas Hanger, wird es morgen, Donnerstag, ernst. Um 8:30 Uhr tagt der ImmunitÃ¤tsausschuss im Parlament – und da entscheiden die Mitglieder, ob der schwarze Nationalratsabgeordnete der Justiz ausgeliefert wird.Â

Staatsanwaltschaft will Auslieferung

Wie berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Auslieferung begehrt. Pikant ist, dass die BehÃ¶rde ausgerechnet gegen den Ã–VP-FraktionsfÃ¼hrer im Pilnacek-U-Ausschuss ermitteln mÃ¶chte, gegen einen Mann also, der selbst fÃ¼r AufklÃ¤rung sorgen soll.Â

Falsche Beweisaussage

Konkret geht es in diesem Fall um eine â€žfalsche Beweisaussageâ€œ von Hanger im Dezember 2025 in St. PÃ¶lten zur Grazer FPÃ–-Finanzcausa. In dieser Aussage hatte der Ã–VP-Mann behauptet, im von der Ã–VP 2024 eingesetzten U-Ausschuss zum â€žrot-blauen Machtmissbrauchâ€œ keinen USB-Stick mit Teilen des Ermittlungsakts gegen zahlreiche steirische FPÃ–-Politiker verteilt zu haben.

Politische Brisanz

Das bestreiten dem Vernehmen nach ausgerechnet Mandatare, die heute in Koalition mit der Ã–VP sind. Und zwar sind das Eva-Maria Holzleitner (SPÃ–) und Yannick Shetty (Neos), die gegenÃ¼ber den BehÃ¶rden erklÃ¤rten, Hanger habe diesen USB-Stick in einer Besprechung tatsÃ¤chlich verteilt. Das verleiht der Angelegenheit noch zusÃ¤tzliche politische Brisanz.

GÃ¤ngige Praxis wÃ¤re Auslieferung

Wie wird die Sache morgen im ImmunitÃ¤tsauschuss also ausgehen? Bisher gÃ¤ngige parlamentarische Praxis war es, im Falle des Verdachts einer Straftat nach Â§288 Abs 1 und 4 STGB (falsche Beweisaussage) den Abgeordneten auszuliefern. Denn hier sah man keinen Zusammenhang zwischen der inkriminierten Handlung und der politischen TÃ¤tigkeit des Abgeordneten.

Politischer Tauschhandel?

Nun drÃ¤ngt sich die Frage auf, ob SPÃ– und Neos diesmal Ã¼ber die mÃ¶gliche Straftat hinwegsehen, um einen Mandatar des Koalitionspartners Ã–VP zu schÃ¼tzen. Vielleicht beginnt daher heute der berÃ¼hmt berÃ¼chtigte Tauschhandel zwischen den Parteien, die mÃ¶glicherweise etwas haben wollen, um Hanger einen â€žPersilscheinâ€œ auszustellen.Â