Syrer vergewaltigte SechsjÃ¤hrige: Viereinhalb Jahre Haft

Ein 52-jÃ¤hriger Syrer wurde am heutigen Dienstag am Wiener Landesgericht zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, nachdem er seine sechsjÃ¤hrige Nachbarstochter in seine Wohnung gelockt und vergewaltigt haben soll. Das Urteil wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs UnmÃ¼ndiger und Besitzes von Kindesmissbrauchsmaterial ist bereits rechtskrÃ¤ftig.

Missbrauch â€žnur ein Mal passiertâ€œ

Der Angeklagte hatte die Tat zunÃ¤chst bestritten, legte im Verlauf der Verhandlung aber ein GestÃ¤ndnis ab. Vor Gericht sagte er schlieÃŸlich: â€žIch gebe alles zuâ€œ, schrÃ¤nkte aber ein, es sei â€žnur ein Mal passiertâ€œ. Sowohl er als auch die StaatsanwÃ¤ltin nahmen das Urteil an. Laut Anklage ereignete sich der Vorfall am 3. Juli 2025 in einer Wohnhausanlage in Wien. Der Mann soll das MÃ¤dchen beim Spielen im Innenhof beobachtet und es mit einem Lollipop in seine Wohnung gelockt haben. Dort habe er das Kind teilweise entkleidet und sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen.

Die Staatsanwaltschaft schilderte, der Angeklagte habe das Kind in die Wohnung geschoben. Die Verteidigung stellte den Ablauf anders dar und sprach davon, das MÃ¤dchen sei freiwillig mitgegangen, weil der Mann angeblich zusÃ¤tzliche Sitzgelegenheiten in den Innenhof bringen wollte. Der Angeklagte selbst behauptete, er habe das Kind nur berÃ¼hrt.

Massive Mengen an Kinderpornos gefunden

Nach der Festnahme wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei stellten Ermittler auf verschiedenen DatentrÃ¤gern rund 5.500 bis 6.000 Dateien mit Kindesmissbrauchsmaterial sicher, darunter Bilder und Videos. Zwei Videos soll der Mann auch Ã¼ber WhatsApp weitergegeben haben. AuÃŸerdem fertigte er aus dem Material mehr als 160 Screenshots an.

Noch andere schwere VorwÃ¼rfe

Im Verfahren war auch ein weiterer Vorwurf enthalten: Einem anderen MÃ¤dchen soll der Mann in einem Park auf seinem Handy einen Pornofilm gezeigt und sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Auch dazu zeigte er sich schlieÃŸlich gestÃ¤ndig beziehungsweise bestritt den Vorwurf nicht mehr in gleicher Form wie zu Beginn.

Haftstrafe fÃ¼r Migranten

Zu Prozessbeginn war der Angeklagte noch nicht gestÃ¤ndig. Erst nach der Einvernahme des Kindes, die unter Ausschluss der Ã–ffentlichkeit stattfand, Ã¤nderte er seine Verantwortung. Der Verteidiger sprach von einer pÃ¤dophilen StÃ¶rung und nannte die Tat â€žschrecklich und erschÃ¼tterndâ€œ.

Das Gericht verhÃ¤ngte letztlich viereinhalb Jahre Haft. Da das Urteil rechtskrÃ¤ftig ist, kommt es zu keinem weiteren Rechtsmittelverfahren.

Resultat der Massenmigration

Als â€žschreckliches Resultat einer vÃ¶llig verantwortungslosen Einwanderungspolitikâ€œ bezeichnete FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Heimatschutzsprecher Michael Schnedlitz den Fall. â€žDieser abscheuliche Fall ist ein weiteres, blutiges Beispiel dafÃ¼r, was die Willkommenskultur der Systemparteien Ã¼ber unsere Heimat gebracht hat: eine importierte KriminalitÃ¤t, die vor nichts und niemandem haltmacht und deren Opfer unsere eigenen Kinder sindâ€œ, lieÃŸ er in einer Aussendung mitteilen.

Einzig logische Konsequenz: Abschiebung

FÃ¼r ihn sei es ein untragbarer Zustand, dass ein Syrer, der von Ã¶sterreichischen Sozialleistungen lebe, sich auf solch bestialische Weise an einem Kind vergehen kÃ¶nne. Der Syrer habe sein Gastrecht auf die brutalste Art und Weise verwirkt, die man sich vorstellen kÃ¶nne. Anstatt darÃ¼ber zu diskutieren, ob er hierzulande eine Therapie erhalte, mÃ¼sse die einzig logische Konsequenz eine sofortige Abschiebung in seine Heimat Syrien sein, forderte Schnedlitz. Es sei der Ã¶sterreichischen BevÃ¶lkerung nicht zumutbar, fÃ¼r den Unterhalt und auch noch fÃ¼r die Therapie von solchen Kriminellen aufzukommen. Er kritisierte:

Jeder Euro, der in die Haft, die Justiz und Therapien fÃ¼r solche TÃ¤ter flieÃŸt, ist ein Euro zu viel. Es ist eine Perversion des Systems, dass wir mit unserem hart erarbeiteten Steuergeld auch die â€žVollversorgungâ€œ fÃ¼r kriminelle AuslÃ¤nder finanzieren, die unsere Gesellschaft zutiefst verachten und unsere Kinder angreifen.

Syrer bekommt Privat-Medizin, Opfer leidet weiter

Schnedlitz wies daraufhin, dass dieser TÃ¤ter, sobald er die Haft antritt, wie ein Privatpatient behandelt werde und die beste medizinische Versorgung genieÃŸe, wÃ¤hrend sein Opfer im System der Wartezeiten versauere. Die Tatsache, dass bei dem TÃ¤ter auch noch tausende Dateien mit Kindesmissbrauchs-Darstellungen gefunden wurden, zeige, â€ždass wir es hier mit einer tickenden Zeitbombe zu tun haben, die durch die Politik der offenen Grenzen erst nach Ã–sterreich gelangen konnte.â€œ