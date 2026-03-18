FÃ¼r einen jungen Syrer klickten inzwischen die Handschellen – er soll das schockierende Verbrechen an der jungen Frau gefilmt haben (Symbolbild).

Foto: ID 4711018 / pixabay.com

Wien

18. MÃ¤rz 2026 / 10:53 Uhr

Syrer festgenommen: Bande vergewaltigte 16-JÃ¤hrige und filmte die Tat

Ein schweres Sexualverbrechen an einer Jugendlichen soll im Mai des Vorjahres durch eine Bande in Wien verÃ¼bt worden sein. Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen wurde das damals 16-jÃ¤hrige MÃ¤dchen unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt und dort von mehreren MÃ¤nnern missbraucht. Einer der mutmaÃŸlichen TÃ¤ter, ein 19-jÃ¤hriger Syrer mit Wohnsitz in Graz, befindet sich inzwischen in Haft. Zwei weitere VerdÃ¤chtige werden noch gesucht.

Syrer filmte Tat und erpresste das Opfer

Die Syrer sollen die Tat gefilmt und das Opfer spÃ¤ter mit der VerÃ¶ffentlichung des Materials erpresst haben. Erst Monate spÃ¤ter, nach einem zufÃ¤lligen Wiedersehen mit einem der Peiniger, wandte sich die junge Frau an die Polizei. Die Ermittlungen laufen nun wegen mehrfacher schwerer Vergewaltigung, NÃ¶tigung und Erpressung.


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MaÃŸnahmen nach Justiz-Skandal angekÃ¼ndigt

Der Fall sorgt auch deshalb fÃ¼r groÃŸe Ã¶ffentliche Aufmerksamkeit, weil er zeitlich in die Debatte um VerschÃ¤rfungen des Sexualstrafrechts fÃ¤llt. Nach den skandalÃ¶sen FreisprÃ¼chen im sogenannten â€žFall Annaâ€œ – unzensuriert hatte berichtet – kÃ¼ndigte SPÃ–-Justizministerin Anna Sporrer Reformen an, um SchutzlÃ¼cken bei sexuellen Ãœbergriffen zu schlieÃŸen und die BeweisfÃ¼hrung bei Nicht-Einvernehmen zu erleichtern. Damals hatten zehn junge Migranten ein erst zwÃ¶lf Jahre altes MÃ¤dchen missbraucht, im September 2025 wurden alle Beschuldigten freigesprochen.

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