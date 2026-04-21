Schock-Statistik in der BRD: Alle 38 Minuten (!) eine Vergewaltigung

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 ist verÃ¶ffentlicht und sie passt nicht ins gewÃ¼nschte Narrativ der Willkommensklatscher. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt prÃ¤sentierte die Zahlen: 5,5 Millionen Straftaten, ein RÃ¼ckgang um 5,6 Prozent gegenÃ¼ber 2024. Was auf den ersten Blick wie eine Erfolgsmeldung wirkt, verbirgt die bittere RealitÃ¤t: Die Brutalo-KriminalitÃ¤t steigt unaufhaltsam, Messerdelikte und Vergewaltigungen erreichen neue Rekorde â€“ und die AuslÃ¤nderkriminalitÃ¤t war nie hÃ¶her.

580 Gewalttaten tÃ¤glich â€“ und es wird schlimmer

TÃ¤glich wurden 2025 in der Bundesrepublik im Schnitt 580 Gewaltdelikte verÃ¼bt. Mord und Totschlag legten um 6,5 Prozent zu. Bei Vergewaltigungen und schweren sexuellen Ãœbergriffen stieg die Zahl um 8,5 Prozent â€“ insgesamt 13.920 Vergewaltigungen, 38 am Tag, alle 38 Minuten eine. Seit 2018 haben sich die Vergewaltigungen um rund 72 Prozent erhÃ¶ht. Mehr als jede dritte Tat geht auf das Konto eines AuslÃ¤nders.

Messer und SchÃ¼sse â€“ der Alltag der neuen NormalitÃ¤t

29.000 Messerdelikte wurden registriert, das sind 80 Attacken pro Tag. Nur FÃ¤lle, in denen das Messer wirklich als Waffe oder Bedrohung eingesetzt wurde. Bei vier von zehn Mord- und TotschlagsfÃ¤llen kam ein Messer zum Einsatz. Gleichzeitig erreichte die SchusswaffenkriminalitÃ¤t 2025 den hÃ¶chsten Stand seit 2016. In 1.371 FÃ¤llen wurde tatsÃ¤chlich geschossen, was einen HÃ¶chststand seit 2009 darstellt. Bei der ZuhÃ¤lterei stellten AuslÃ¤nder 63,3 Prozent der TatverdÃ¤chtigen.

43 Prozent AuslÃ¤nder â€“ die ÃœberreprÃ¤sentation ist Fakt

Alexander Dobrindt selbst rÃ¤umte ein:

Man kann aus der Statistik herauslesen, dass nichtdeutsche TatverdÃ¤chtige fast 43 Prozent ausmachen und deswegen deutlich Ã¼berreprÃ¤sentiert sind.

Die TatverdÃ¤chtigenbelastungszahl macht es unmissverstÃ¤ndlich klar: Pro 100.000 Einwohner sind 1.813 Deutsche tatverdÃ¤chtig, bei Nichtdeutschen sind es 4.788. Bei der GewaltkriminalitÃ¤t liegt der Anteil auslÃ¤ndischer TatverdÃ¤chtiger viermal hÃ¶her als bei Deutschen. Besonders krass bei mÃ¤nnlichen Jugendlichen: 13.811 AuslÃ¤nder stehen 6.118 Deutschen pro 100 000 Einwohner gegenÃ¼ber. An der Spitze der auslÃ¤ndischen TatverdÃ¤chtigen stehen TÃ¼rken mit 79.205, gefolgt von Syrern mit 76.755, RumÃ¤nen mit 65.556, Ukrainern mit 56.909, Polen mit 45.513 und Afghanen mit 40.461. Die Zahlen lÃ¼gen nicht. Die Politik schon.

GrÃ¼ne: BloÃŸ nicht Ã¼ber Ursachen reden

Noch bevor Dobrindt vor die Presse trat, waren die GrÃ¼nen schon in Stellung. Irene Mihalic, parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der Bundestags-GrÃ¼nen, wetterte gegen â€žjedes Jahr dieselbe verkÃ¼rzte Debatte auf einer wackeligen Datengrundlageâ€œ. Statt Migration als Hauptproblem zu benennen, mÃ¼sse man â€žUrsachen differenziert analysierenâ€œ. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Dirk Peglow, gab im ZDF auf die Frage, was er Frauen zur Sicherheit rate, den zynischen Rat: â€žBesser keine Beziehungen zu einem Mann eingehen.â€œ

TÃ¼rkenverband empÃ¶rt: Statistik ist â€žRassismusâ€œ

Neben den GrÃ¼nen will auch die TÃ¼rkische Gemeinde von der RealitÃ¤t nichts wissen. Die Bundesvorsitzende, Mehtap Ã‡aÄŸlar, hat unmittelbar nach der Vorstellung der BKA-Zahlen am 20. April 2026 scharf reagiert: Die Darstellung von Migranten in der KriminalitÃ¤tsstatistik sei Rassismus. Die Zahlen wÃ¼rden â€žimmer dazu genutzt, Stimmung gegen Menschen mit Migrationsgeschichte zu machenâ€œ. KriminalitÃ¤t habe primÃ¤r soziale Ursachen, eine Aufteilung zwischen auslÃ¤ndischen und deutschen StraftÃ¤tern sei â€žirrefÃ¼hrendâ€œ. Statt die klare ÃœberreprÃ¤sentation anzuerkennen, fordert der Verband neue Studien zu â€žsozialen Strukturenâ€œ. Die harten Fakten sollen einfach wegdefiniert werden.

Auch in Ã–sterreich dasselbe Bild

In Ã–sterreich meldete Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP) fÃ¼r 2025 bei 538.656 Anzeigen einen AuslÃ¤nderanteil von 47,7 Prozent unter den 345.095 TatverdÃ¤chtigen, der hÃ¶chste seit Jahren. Syrische TatverdÃ¤chtige stiegen um 25 Prozent, Karner dazu wÃ¶rtlich:

Die schlechte Nachricht ist: Es sind mehr geworden. Die gute ist: Wir kriegen sie. Und wir schieben sie auch ab.

Rund 3.000 verurteilte auslÃ¤ndische StraftÃ¤ter wurden abgeschoben. WÃ¤hrend die Ã¶sterreichische Bundesregierung dies als Erlog verkauft, bezeichnen Kritiker die MaÃŸnahme als zu spÃ¤t und zu wenig.