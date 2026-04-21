Ab 3.000 Euro endet AnonymitÃ¤t: EU verschÃ¤rft erneut Bargeld-Regeln

BrÃ¼ssel macht das Zahlen mit Bargeld kÃ¼nftig noch schwerer: Die EU fÃ¼hrt eine einheitliche Bargeld-Obergrenze von 10.000 Euro im GeschÃ¤ftsverkehr ein, die vor allem Ã–sterreich und Deutschland betrifft, wo bisher keine solchen Limits galten.

IdentitÃ¤tsprÃ¼fung bereits ab 3.000 Euro

Schon ab 3.000 Euro mÃ¼ssen HÃ¤ndler und Dienstleister ab 2027 die IdentitÃ¤t der KÃ¤ufer per Ausweis prÃ¼fen, dokumentieren und fÃ¼nf Jahre aufbewahren, um GeldwÃ¤sche, Terrorfinanzierung und Sanktionsumgehung zu erschweren. Barzahlungen zwischen Privatpersonen bleiben unbegrenzt mÃ¶glich, bei Bankeinzahlungen Ã¼ber 10.000 Euro ist jedoch ein Herkunftsnachweis Pflicht.

Auch digitaler Euro wird vorangetrieben

Diese Regeln sollen nationale Unterschiede angleichen â€“ etwa Griechenlands 500-Euro-Limit â€“ und gelten EU-weit. FÃ¼r Verbraucher endet die AnonymitÃ¤t bei grÃ¶ÃŸeren EinkÃ¤ufen wie Autos oder LuxusgÃ¼tern; HÃ¤ndler mÃ¼ssen Daten erfassen, bei Verdacht BehÃ¶rden informieren. Parallel bereitet die EZB (EuropÃ¤ische Zentralbank) den digitalen Euro vor, der als staatliche ErgÃ¤nzung zu Bargeld und privaten Systemen wie Visa oder PayPal dienen soll â€“ frÃ¼hestens 2029, nach EU-Rechtsrahmen und Pilotphase.