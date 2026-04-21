Beate Meinl-Reisinger

In Ã„thiopien will sich Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger fÃ¼r die â€žAfrika-Strategieâ€œ starkmachen â€“ dabei hat das Land aus Sicht der Opposition dringendere Probleme, als Geld ins Ausland zu schicken.

Foto: AuÃŸenministerium / Flickr CC BY 4.0

AuÃŸenamt

21. April 2026 / 11:14 Uhr

Meinl-Reisinger in Ã„thiopien – FPÃ–: “Geldgeschenke ins Ausland sofort einstellen!”

Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger reist wieder durch die Welt: Diesmal nimmt sie in Addis Abeba (Ã„thiopien) am â€žEU-Ethiopia Business Forumâ€œ teil und trifft hochrangige Partner. Das sorgt fÃ¼r Kritik, denn die Frage nach dem konkreten Nutzen fÃ¼r Ã–sterreich bleibt offen.

â€žAfrika-Strategieâ€œ soll gestÃ¤rkt werden

Die Reise soll die Ã¶sterreichische â€žAfrika-Strategieâ€œ zur StÃ¤rkung der politischen und wirtschaftlichen PrÃ¤senz unterstÃ¼tzen. Meinl-Reisinger plant GesprÃ¤che Ã¼ber Wirtschaftskooperationen und Partnerschaften. Die Strategie zielt auf das Wachstumspotenzial Afrikas ab, wo Unternehmen wie voestalpine und OMV bereits aktiv sind. Zudem soll sie LÃ¼cken gegenÃ¼ber China und Russland schlieÃŸen sowie Themen wie Migration und Sicherheit abdecken.

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Ã–sterreich hat ganz andere Probleme

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz sieht dagegen wenig Nutzen fÃ¼r Ã–sterreich: WÃ¤hrend im Inland der Hut brenne, jette die AuÃŸenministerin auf Kosten der Steuerzahler durch die Weltgeschichte und generiere genau null Mehrwert fÃ¼r die eigene BevÃ¶lkerung, so die Kritik. Gerade dieser Mehrwert sollte jedoch das Ziel von Auslandsreisen sein, meinte er. Er verwies zudem auf die Rekordarbeitslosigkeit und die zahlreichen Firmeninsolvenzen im Land.

Anstatt in Addis Abeba Ã¼ber Wirtschaftschancen zu philosophieren, brauche es dringend sinnvolle Kooperationen, um den Ã¶sterreichischen Klein- und Mittelbetrieben das nackte Ãœberleben zu sichern. Solche bringe Meinl-Reisinger jedoch nicht zustande. Was jetzt gebraucht werde, sei â€žeine echte Ã–sterreich-Strategie und ganz sicher keine Afrika-Strategieâ€œ.

Geld fÃ¼r eigene BevÃ¶lkerung statt Geschenke ans Ausland

Problematisch ist fÃ¼r Schnedlitz auch die finanzielle UnterstÃ¼tzung von Entwicklungsprojekten im Ausland durch die Austrian Development Agency (ADA), wÃ¤hrend die BevÃ¶lkerung im eigenen Land leidet. Die Geldgeschenke ins Ausland mÃ¼ssten sofort eingestellt werden, forderte er. Die Regierung suche nach LÃ¶sungen fÃ¼r die ganze Welt, nur eben nicht fÃ¼r Ã–sterreich. â€žZurzeit wird jedoch jeder einzelne Euro im eigenen Land benÃ¶tigtâ€œ, stellte er klar.

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