Ã–sterreich und China feierten 55 Jahre diplomatische Beziehungen

Vor 55 Jahren, am 28. Mai 1971, nahmen Ã–sterreich und die Volksrepublik China diplomatische Beziehungen auf. Aus diesem Anlass fand heute, Mittwoch, im Parlament eine Veranstaltung zur WÃ¼rdigung dieses JubilÃ¤ums statt.

Visa-freie Einreise fÃ¼r Ã–sterreicher

NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz konnte zu diesem Anlass auch die Botschafterin der Volksrepublik China, Mei Qi, begrÃ¼ÃŸen. Rosenkranz dankte der Botschafterin, die in KÃ¼rze nach Peking zurÃ¼ckkehren wird, fÃ¼r ihre Arbeit in Wien. In ihre Ã„ra seien Visa-freie Einreisen fÃ¼r Ã–sterreicher in China mÃ¶glich gemacht worden, zudem habe sie maÃŸgeblichen Anteil am Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. Ende August will Rosenkranz an der Spitze einer parlamentarischen Delegation nach China reisen.

Schon 25 StÃ¤dtepartnerschaften

Nationalratsabgeordneter Christian Hafenecker (FPÃ–), selbst Mitglied der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Ã–sterreich-China, betonte den kontinuierlichen und verlÃ¤sslichen Dialog zwischen den beiden LÃ¤ndern. Dadurch sei ein Vertrauen entstanden, das die Grundlage der heutigen bilateralen Beziehungen bilde. Hafenecker erwÃ¤hnte, dass es in Ã–sterreich bereits 25 Partnerschaften mit StÃ¤dten in China gebe. Ein BÃ¼rgermeister einer solchen Partnerschaft, nÃ¤mlich Andreas Rabl aus Wels, nahm an den Feierlichkeiten im Parlament teil.

Walter Rosenkranz und Botschafterin Mei Qi (2. v. rechts) mit Mitgliedern des Vereins AC-ECI – Yang Chen, Walter Asperl, NR.-Abg. Christian Hafenecker und Lei Chen (ganz rechts).

Drachenbootrennen verbindet VÃ¶lker

Hafenecker hob in seiner Rede die Wichtigkeit von zivilen Organisationen hervor, um die Beziehungen der beiden LÃ¤nder mit Leben zu erfÃ¼llen. Bei einem dieser Vereine, der Ã–sterreich Chinesischen Gesellschaft fÃ¼r Bildung Kultur und Innovation (AC-ECI), sei er selbst Mitglied. Unter anderem veranstaltet AC-ECI das jÃ¤hrliche Drachenbootrennen mit internationalen Teilnehmern, auch mit Booten aus China. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am 27. Juni, ab 12 Uhr, in der Werft in Korneuburg in NiederÃ¶sterreich statt.Â





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