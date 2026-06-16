Mit Falschem angelegt: Elon Musk leitet rechtliche Schritte gegen ZDF ein

â€žGegen das ZDF werden rechtliche Schritte wegen ihrer ungeheuerlichen LÃ¼gen eingeleitetâ€œ, schrieb BillionÃ¤r Elon Musk gestern, Montag, auf dem Kurznachrichtendienst X. Der Sender hatte zuvor berichtet, Musk habe in Belfast (Irland) zur â€žJagd auf Migrantenâ€œ aufgerufen.
Gegen diese â€žskandalÃ¶sen LÃ¼genâ€œ im deutschen Fernsehen wolle er sich nun juristisch wehren, so Musk. Im Laufe des Prozesses solle dann genau herausgefunden werden, â€žwelcher Idiot diese ungeheuerliche LÃ¼ge verfasst hatâ€œ, legte der Tech-Unternehmer ebenfalls auf X nach.
Messerangriff in Belfast
TatsÃ¤chlich hat Musk einen Post des Aktivisten Tommy Robinson geteilt, in dem dieser dazu aufgerufen hatte, sich nach einem Messerangrifff eines GeflÃ¼chteten aus dem Sudan in Belfast an landesweiten Protesten zu beteiligen. Musk kommentierte diesen Beitrag mit den Worten: â€žNur durch wiederholte und laute Proteste wird sich etwas Ã¤ndernâ€œ.
Jagd auf Migranten
Im ZDF wurde der X-Post anschlieÃŸend deutlich zugespitzt. â€žEin brutaler Mordversuch auf offener StraÃŸe in Belfast. Jemand filmt, das Video geht viral. Ein rassistischer Mob macht daraufhin Jagd auf Migranten. Dazu aufgerufen hatten ein britischer Rechtsextremist â€“ und Tech-MilliardÃ¤r Elon Muskâ€œ, moderierte Christina von Ungern-Sternberg einen Beitrag in der Sendung â€žZDFheute liveâ€œ an. â€žWas steckt dahinter? Welche Akteure haben ein Interesse daran, ein Gewaltverbrechen dafÃ¼r zu nutzen, um zum BÃ¼rgerkrieg aufzurufen?â€œ
ZDF rudert zurÃ¼ck
Damit dichtete das deutsche Fernsehen Musk eine Aussage an, die er nie getÃ¤tigt hat. Das lÃ¶ste auch in der Medien-Branche EmpÃ¶rung aus. Das ZDF ruderte daraufhin zurÃ¼ck: Die Formulierung sei unprÃ¤zise und deshalb missverstÃ¤ndlich, hieÃŸ es vonseiten des Senders. Ob sich das ZDF damit vor der von Musk angekÃ¼ndigten Klage gerettet hat?
Welt-Journalistin Anna Schneider meinte nach der Reaktion des ZDF ironisch: â€žImmer diese MissverstÃ¤ndnisse – man kennt sie ja von Charlie Kirkâ€œ.