Elon Musk und ZDF

Das ZDF und seine MissverstÃ¤ndnisse. Tech-Unternehmer Elon Musk will sich Unterstellungen des Senders nicht mehr gefallen lassen und das deutsche Fernsehen klagen.

Foto: Heisenberg Media / wikimedia commons (CC BY 2.0) / 360ber / depositphotos.com

Justiz

16. Juni 2026 / 08:26 Uhr

Mit Falschem angelegt: Elon Musk leitet rechtliche Schritte gegen ZDF ein

â€žGegen das ZDF werden rechtliche Schritte wegen ihrer ungeheuerlichen LÃ¼gen eingeleitetâ€œ, schrieb BillionÃ¤r Elon Musk gestern, Montag, auf dem Kurznachrichtendienst X. Der Sender hatte zuvor berichtet, Musk habe in Belfast (Irland) zur â€žJagd auf Migrantenâ€œ aufgerufen. 

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Gegen diese â€žskandalÃ¶sen LÃ¼genâ€œ im deutschen Fernsehen wolle er sich nun juristisch wehren, so Musk. Im Laufe des Prozesses solle dann genau herausgefunden werden, â€žwelcher Idiot diese ungeheuerliche LÃ¼ge verfasst hatâ€œ, legte der Tech-Unternehmer ebenfalls auf X nach. 

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Messerangriff in Belfast


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TatsÃ¤chlich hat Musk einen Post des Aktivisten Tommy Robinson geteilt, in dem dieser dazu aufgerufen hatte, sich nach einem Messerangrifff eines GeflÃ¼chteten aus dem Sudan in Belfast an landesweiten Protesten zu beteiligen. Musk kommentierte diesen Beitrag mit den Worten: â€žNur durch wiederholte und laute Proteste wird sich etwas Ã¤ndernâ€œ. 

Jagd auf Migranten

Im ZDF wurde der X-Post anschlieÃŸend deutlich zugespitzt. â€žEin brutaler Mordversuch auf offener StraÃŸe in Belfast. Jemand filmt, das Video geht viral. Ein rassistischer Mob macht daraufhin Jagd auf Migranten. Dazu aufgerufen hatten ein britischer Rechtsextremist â€“ und Tech-MilliardÃ¤r Elon Muskâ€œ, moderierte Christina von Ungern-Sternberg einen Beitrag in der Sendung â€žZDFheute liveâ€œ an. â€žWas steckt dahinter? Welche Akteure haben ein Interesse daran, ein Gewaltverbrechen dafÃ¼r zu nutzen, um zum BÃ¼rgerkrieg aufzurufen?â€œ

ZDF rudert zurÃ¼ck

Damit dichtete das deutsche Fernsehen Musk eine Aussage an, die er nie getÃ¤tigt hat. Das lÃ¶ste auch in der Medien-Branche EmpÃ¶rung aus. Das ZDF ruderte daraufhin zurÃ¼ck: Die Formulierung sei unprÃ¤zise und deshalb missverstÃ¤ndlich, hieÃŸ es vonseiten des Senders. Ob sich das ZDF damit vor der von Musk angekÃ¼ndigten Klage gerettet hat?

Welt-Journalistin Anna Schneider meinte nach der Reaktion des ZDF ironisch: â€žImmer diese MissverstÃ¤ndnisse – man kennt sie ja von Charlie Kirkâ€œ. 

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