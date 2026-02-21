Info-Direkt-Chefredakteur Michael ScharfmÃ¼ller erklÃ¤rte, warum das erwartete Urteil aus Krems so weitreichende Folgen haben kÃ¶nnte.

Foto: Alois Endl / Screenshot Info-Direkt / YouTube / unzensuriert.at

Justiz

21. Feber 2026 / 14:22 Uhr

â€žInfo-Direktâ€œ gegen Bohrn Mena: Urteil mit enormer Tragweite erwartet

Mit RTV und Info-Direkt wurden gleich zwei alternative Medien von Sebastian Bohrn Mena verklagt: Am gestrigen Freitag fand die Hauptverhandlung gegen Info-Direkt statt, ein Urteil steht noch aus. Chefredakteur Michael ScharfmÃ¼ller berichtete nun von dem Prozess.

NÃ¤chste Verhandlung im Juni

Dieser gehe weiter, weil es Ende Juni einen neuen Termin gebe. Dann sollen auch ScharfmÃ¼ller selbst sowie die Herausgeber von oe24 aussagen. Bohrn Mena soll argumentiert haben, dass die von Info-Direkt verwendeten Collagen â€“ es handelte sich um zwei Fotos â€“ zum Ende der Zusammenarbeit zwischen oe24 und Bohrn Mena gefÃ¼hrt hÃ¤tten.


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OLG Wien prÃ¼ft Argumentation aus Krems

Man sei davon ausgegangen, schuldig gesprochen zu werden â€“ Bohrn Mena habe nÃ¤mlich in derselben Sache ein Eilverfahren angestrengt. Dort habe derselbe Richter, der gestern wieder hÃ¤tte urteilen sollen, das Magazin aus ScharfmÃ¼llers Sicht verurteilt â€“ mit einer Argumentation, die â€žan den Haaren herbeigezogenâ€œ sei.

Diese Argumentation steht nun auf dem PrÃ¼fstand: Das Oberlandesgericht Wien (OLG) soll aus ScharfmÃ¼llers Sicht die Argumentation aufheben. Denn sollte das OLG dieser Argumentation folgen, werde es schwierig, Berichterstattung mit Fotos zu betreiben, die den Abgebildeten nicht gefallen, so das Argument des Chefredakteurs und Herausgebers.

Folgen fÃ¼r Presse- und Meinungsfreiheit

Das in Krems erwartete Urteil habe eine â€žunglaubliche Tragweiteâ€œ. Man hoffe zudem, dass das Oberlandesgericht das Urteil des Eilverfahrens aufhebe und ein Urteil spreche, das die Meinungs- und Pressefreiheit in Ã–sterreich weiterhin garantiere.

Auch Info-Direkt leidet unter Prozesskosten

ScharfmÃ¼ller bat um UnterstÃ¼tzung: Ebenso wie RTV steht Info-Direkt durch den Prozess vor enormen finanziellen HÃ¼rden. Man kann entweder Info-Direkt abonnieren, spenden oder direkt an den Herausgeber schreiben.

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