Ex-Terrorist an Uni eingeladen: Holzleitner versteckt sich hinter Hochschulautonomie

Ein ehemaliges Mitglied der islamistischen Terrororganisation Al-Kaida wurde von der Ã–sterreichischen HochschÃ¼lerschaft (Ã–H) an der UniversitÃ¤t Wien eingeladen â€“ doch SPÃ–-Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner verweigert konkrete Antworten zu diesem skandalÃ¶sen Vorgang.

Holzleitner versteckt sich hinter der Hochschulautonomie

Unter dem Titel â€žFast 25 Jahre GuantÃ¡namoâ€œ plant die Ã–H am kommenden Montag an der UniversitÃ¤t eine Veranstaltung, bei der laut AnkÃ¼ndigung auch zwei frÃ¼here Inhaftierte des US-Gefangenenlagers sprechen sollen. Zu den eingeladenen GÃ¤sten zÃ¤hlt Mohamedou Ould Slahi, dem eine frÃ¼here Verbindung zu al-Qaida nachgesagt wird und der eigenen Aussagen zufolge in den frÃ¼hen 1990er-Jahren dort aktiv gewesen sein sowie einen Treueschwur geleistet haben soll.

Im parlamentarischen Wissenschaftsausschuss zeigte sich Holzleitner nun schmallippig und verwies auf die Hochschulautonomie. Anstatt mit den Verantwortlichen der UniversitÃ¤t Wien Kontakt aufzunehmen und ein Machtwort zu sprechen, sei sie konkreten Fragen ausgewichen, berichtete FPÃ–-Studentensprecher Manuel Litzke.

â€žBrandgefÃ¤hrliche Toleranz gegenÃ¼ber extremistischen StrÃ¶mungenâ€œ

â€žWer stets vollmundige Lippenbekenntnisse zum Kampf gegen Antisemitismus und Extremismus abgibt, aber wegschaut, wenn an einer UniversitÃ¤t einem radikalen Islamisten der rote Teppich ausgerollt wird, ist in seinem Amt untragbarâ€œ, lautete sein klares Fazit.

Er sieht darin ein grundlegendes sicherheitspolitisches Problem innerhalb der Sozialdemokratie:

Das Fazit dieses Ausschusses ist erschÃ¼tternd. Offenbar hat die zustÃ¤ndige Bundesministerin absolut kein Problem mit Al-Kaida, und die SPÃ– hat kein Problem mit radikalen Islamisten. Anders ist diese brandgefÃ¤hrliche Toleranz gegenÃ¼ber radikalen StrÃ¶mungen an unseren Hochschulen nicht mehr zu erklÃ¤ren.

Linke Doppelmoral an UniversitÃ¤ten

Litzke kritisierte sowohl die UniversitÃ¤t Wien als auch Holzleitner scharf und verwies auf die eklatante Ungleichbehandlung sowie die Heuchelei im Umgang mit problematischen Veranstaltungen: WÃ¤hrend rechte oder konservative Publizisten auf Druck linker Kreise rasch ausgeladen wÃ¼rden, werde bei einem Mann, der in Terrorcamps trainiert und Al-Kaida die Treue geschworen habe, geschwiegen. Darin sieht er eine aus Steuergeldern finanzierte Verharmlosung von Extremismus.

Zugleich warf er der SPÃ–-Ministerin vor, radikalen Islamismus unter dem Deckmantel der Hochschulautonomie zu tolerieren. Dies sei ein erhebliches Sicherheitsrisiko fÃ¼r Ã–sterreich. Er forderte daher, den Druck auf das Rektorat zu erhÃ¶hen und die Veranstaltung umgehend zu stoppen.