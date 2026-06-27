Linke beschmieren TraditionsgeschÃ¤ft – Freiheitliche protestieren

Nach einer von links entfachter Debatte um die traditionelle Bezeichnung einer SÃ¼ÃŸspeise beschmierten extremistische Aktivisten die Schaufenster eines GeschÃ¤fts in Klagenfurt. Neben der FPÃ– und der Freiheitlichen Jugend solidarisierte sich auch der GroÃŸteil der BevÃ¶lkerung mit dem Inhaber.
â€žNegerbrotâ€œ als Dorn im Auge der â€žAntifaâ€œ
Nach zahlreichen geforderten Umbenennungen von links, wie dem Zigeunerschnitzel, dem Mohr im Hemd oder den NegerkÃ¼ssen, soll es nun einem Klagenfurter SÃ¼ÃŸwarengeschÃ¤ft an den Kragen gehen. In der KÃ¤rntner Landeshauptstadt ist seit vielen Jahrzehnten das â€žNegerbrotâ€œ allbekannt â€“ eine ursprÃ¼nglich dunkle Schokolade mit HaselnÃ¼ssen. Diese erfreut sich im Traditionsbetrieb Zehrer, der prominent am alten Platz seine Filiale hat, bis heute in zahlreichen Variationen an groÃŸer Beliebtheit. An einem angeblich historisch vorbelasteten Namen oder gar einer abgeleiteten verbindlichen Schuld hierdurch dachte der DurchschnittskÃ¤rntner bisher freilich nicht.
â€žWiderstandkollektiv Klagenfurt / Celovecâ€œ als TÃ¤ter
Nach einer bereits durch die Antifa seit Monaten aufgebauschter Debatte musste diese feststellen, dass sich der Unternehmer nicht hat kleinkriegen lassen und sein Produkt beim gewohnten Namen belassen hat. Hierauf Ã¼berschritten die Linken in der Nacht auf Freitag die Grenze des strafbaren. Dabei beschmierten sie die Schaufenster mit pinker Farbe und verklebten Plakate mit bedrohlichen SprÃ¼chen wie â€žHabt ihr den Schuss nicht gehÃ¶rt?!â€œ. Bekannt zur Tat hat sich das linke â€žWiderstandskollektiv Klagenfurt / Celovecâ€œ. Von einem slowenischen Bezug kann bei der Namensgebung also nur ausgegangen werden.
FPÃ–: Es braucht einen Volkskanzler Kickl gegen links
Sofortiger Protest kam hierauf aus dem freiheitlichen Lager. FPÃ–-StadtrÃ¤tin Sandra Wassermann teilte gleich am darauffolgenden Morgen ein Bild, auf dem sie Gastgeschenke in dem GeschÃ¤ft einkaufte. Wassermann wÃ¶rtlich:
SachbeschÃ¤digung ist ein absolutes No-Go. Niemand hat das Recht, fremdes Eigentum zu beschÃ¤digen oder zu schaden.
Auch der Landesobmann der Freiheitlichen Jugend, Viktor Erdesz, hat sich mit einem SolidaritÃ¤tseinkauf und Video an die BevÃ¶lkerung gewendet. Laut ihm kann nur die FPÃ– garantieren, dass solche Linke Gewalttaten nicht zur Gewohnheit werden:
Wenn man nicht will, dass uns unsere Traditionen verboten werden, dass Unternehmern von der Linken diktiert wird, wie sie ihre Produkte zu benennen haben und dass in Klagenfurt linke Straftaten zur Gewohnheit werden, dann braucht es eine starke FPÃ–. Nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl und einem blauen Innenministerium werden linke StraftÃ¤ter entschlossen verfolgt und juristisch zu Rechenschaft gezogen.
Vandalismus zeigt entgleiste linke â€žCancel Cultureâ€œ
FPÃ–-Linksextremismus-Sprecher Sebastian Schwaighofer verurteilte die nÃ¤chtliche Beschmierung als Vandalismus und sah darin ein Beispiel fÃ¼r die entgleiste linke â€žCancel Cultureâ€œ. Er kritisierte, dass sich linke Aktivisten an einem traditionellen Produktnamen abarbeiten wÃ¼rden, wÃ¤hrend wichtigere Probleme unbeachtet blieben. Zugleich warf er der Einheitspartei vor, bei Angriffen auf heimische Betriebe zu schweigen. Den Konditorei-Betreiber lobt er dafÃ¼r, den Produktnamen beibehalten zu haben, und fordert fÃ¼r die TÃ¤ter konsequente strafrechtliche Folgen.