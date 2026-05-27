Nach “Antifa”-Angriff auf Ã–VP-nahe MittelschÃ¼ler erkennen Schwarze linke Gewalt

Zwei junge MÃ¤nner der katholischen Studentenverbindung Rudolfina Wien wurden in der Innsbrucker Innenstadt attackiert. Sie trugen Deckel und Band, waren auf dem Weg zu einem Lokal im Rahmen des 82. PennÃ¤lertags des MittelschÃ¼ler-Kartell-Verbands (MKV).
Linkes Motiv laut Zeugenaussagen eindeutig
Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag des 24.Mai. Zuerst gab es verbale Angriffe, dann raubten die TÃ¤ter ihnen die traditionelle Kopfbedeckung, anschlieÃŸend folgte die kÃ¶rperliche Attacke. Eines der Opfer erlitt eine Nasenfraktur, beide mussten im Krankenhaus behandelt werden, teils stationÃ¤r. Zeugenaussagen zufolge sollen die Angreifer wÃ¤hrend der Tat â€žAntifaâ€œ gerufen haben. Die Polizei ermittelt wegen KÃ¶rperverletzung, eine Anzeige liegt vor. Ob die politische Motivation gerichtsfest nachweisbar ist, bleibt abzuwarten. Der Vorfall lÃ¶ste Ã¼ber Parteigrenzen hinweg EmpÃ¶rung aus.
Ã–VP schlÃ¤gt plÃ¶tzlich Alarm
GeneralsekretÃ¤r der Volkspartei Nico Marchetti reagierte deutlich. Er sprach von einem â€žbrutalen mutmaÃŸlich linksextremen Angriffâ€œ, der â€žauf das SchÃ¤rfste zu verurteilenâ€œ sei. Er lieÃŸ verlautbaren:
Angriffe aufgrund der ZugehÃ¶rigkeit zu einer katholischen Studentenverbindung oder politischer Ansichten sind ein alarmierendes Zeichen politischer Verrohung
Auch der MittelschÃ¼ler-Kartell-Verband (MKV) und der Ã–sterreichische Cartellverband (Ã–CV) verurteilten die Tat. Ã–CV-PrÃ¤sident Andre Stecher betonte, linksextremistische Gewalt gegen katholische Studentenverbindungen dÃ¼rfe nicht verharmlost werden.
Das Muster linker Gewalt gegen Verbindungen
Der Fall in Innsbruck steht nicht allein. Im JÃ¤nner 2025 kam es nach dem Akademikerball in Graz zu einem schweren Angriff auf einen Burschenschafter. Sieben Personen aus dem Antifa-Spektrum mussten sich spÃ¤ter wegen schweren Raubs vor Gericht verantworten â€“ dem Opfer wurde die MÃ¼tze geraubt, er wurde schwer verletzt und bewusstlos zurÃ¼ckgelassen.
Solche VorfÃ¤lle zeigen: Linke Gewalt trifft nicht nur vermeintlich harte rechte Burschenschafter, sondern auch nichtschlagende katholische Verbindungen wie die Rudolfina Wien. Die sogenannte bÃ¼rgerliche Mitte bleibt keineswegs verschont. Dennoch fÃ¤llt auf, dass breite EmpÃ¶rung in Teilen der Ã–VP oft erst einsetzt, wenn eigene NÃ¤he besteht.
Doppelmoral?
WÃ¤hrend beim Angriff auf Burschenschafter in Graz nichts von Ã–VP-Seite zu hÃ¶ren war, sorgt der Innsbruck-Fall nun fÃ¼r klare Worte. Das wirft Fragen auf: Muss es erst die eigenen Reihen treffen, bevor die Volkspartei konsequent gegen linksextreme Strukturen vorgeht? Die Polizei in Innsbruck hat die Ermittlungen aufgenommen. Es bleibt abzuwarten, ob die TÃ¤ter gefasst, die politische Dimension Ã¶ffentlich anerkannt wird und die Ã–VP aus ihren scharfen Worten auch politische Konsequenzen ableitet.
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