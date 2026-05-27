Kreuz im Klassenzimmer

Immer mehr Kreuze werden in Klassenzimmern eigenmÃ¤chtig abgehÃ¤ngt und verschwinden spurlos.

Foto: mariangarai / ArturVerkhovetskiy / depositphotos.com

Islamisierung

27. Mai 2026 / 08:29 Uhr

300 Kreuze in Klassenzimmer auf mysteriÃ¶se Weise verschwunden – Stadt rÃ¼stet nach

Die fortschreitende Islamisierung in den Schulen machte in Linz nun eine NachrÃ¼stung von Kreuzen notwendig. Denn 300 Kruzifixe wurden in den Klassenzimmern eigenmÃ¤chtig abgehÃ¤ngt und sind spurlos verschwunden.

Eine Aussendung der Stadt Linz geht auf das Problem, dass die Kreuze wie von Zauberhand nicht mehr da sind, Ã¼berhaupt nicht ein. Man macht sogar eine positive Meldung daraus, denn die 300 Kreuze, die zur NachrÃ¼stung in den Klassenzimmern der Pflichtschulen notwendig geworden sind, werden in der WerkstÃ¤tte der Lebenshilfe UnterweiÃŸenbach hergestellt. 

Gesetz schreibt Kreuze in Klassenzimmern vor


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Auch der freiheitliche Stadtrat Michael Raml begrÃ¼ÃŸt die Vergabe an die Lebenshilfe, damit wÃ¼rde man einen wichtigen Beitrag zur Inklusion von Menschen mit BeeintrÃ¤chtigung leisten. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass das Kreuz nicht nur das wichtigste christliche Symbol, sondern auch ein Zeichen unserer Geschichte und Tradition sei. 

Raml erinnerte daran, dass das oberÃ¶sterreichische Pflichtschulorganisationsgesetz klar vorschreibt, dass in Volksschulen, Mittelschulen, Sonderschulen, polytechnischen Schulen sowie Berufsschulen in allen KlassenrÃ¤umen ein Kreuz anzubringen sei: â€žBÃ¼rgermeister Dietmar Prammer (SPÃ–) und die Bildungsdirektion OÃ– haben damit einen klaren gesetzlichen Auftrag, dafÃ¼r zu sorgen, dass in jedem Klassenzimmer ein Kreuz hÃ¤ngt. Die Stadt Linz kommt dieser Aufgabe nun durch eine soziale MaÃŸnahme nach. Das ist ausdrÃ¼cklich zu begrÃ¼ÃŸenâ€œ, betonte Raml. 

Klarstellung an Lehrer gefordert

Zugleich forderte Raml vom BÃ¼rgermeister und der Bildungsdirektion eine Klarstellung an LehrkrÃ¤fte und Schulpersonal, dass das Entfernen von Kreuzen, wie es in der Vergangenheit an Linzer Schulen mehrfach erfolgt sei, kÃ¼nftig nicht mehr vorkommt: 

Das Kreuz gehÃ¶rt zu unserer Kultur, zu unserer Geschichte und zu unseren Schulen. LehrkrÃ¤fte mÃ¼ssen in der Lage sein, persÃ¶nliche ideologische Einstellungen von ihrer beruflichen Verantwortung zu trennen. Die geltenden Gesetze sind von allen einzuhalten â€“ unabhÃ¤ngig von politischen oder weltanschaulichen Ãœberzeugungen.


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