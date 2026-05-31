â€žHabe im eigenen Land Angstâ€œ: Nach Naschenweng legt Heinzlmeier nach

Sie fÃ¼hle sich als Frau nicht mehr sicher und es sei schade, dass man im eigenen Land Angst haben mÃ¼sse, sagte â€“ wie berichtet â€“ Schlagerstar Melissa Naschenweng. Der Kolumnist Bernhard Heinzlmaier kann ihr da offenbar nur beipflichten. Er sagt: â€žWir sind gerade dabei, von einer Minderheit mit gerade einmal zehn Prozent BevÃ¶lkerungsanteil in kulturell-religiÃ¶se Geiselhaft genommen zu werdenâ€œ.

Strafe fÃ¼r â€žnormale Menschenâ€œ

Heinzlmaier schreibt in seiner exxpress-Kolumne dass seit 2015 rund 400.000 AsylantrÃ¤ge in Ã–sterreich gestellt worden wÃ¤ren, vor allem Einwanderer aus Syrien, Afghanistan und der TÃ¼rkei wÃ¼rden die Kriminalstatistik gewaltig belasten. Die Strafe fÃ¼r das, was Politiker verbrochen hÃ¤tten, wÃ¼rden nun die â€žnormalen Menschenâ€œ bekommen.

Als Asylwerber getarnte WirtschaftsflÃ¼chtlinge

Denn die Kinder der als Asylwerber getarnten WirtschaftsflÃ¼chlinge sÃ¤ÃŸen in Schulklassen, in denen Moslems in einer erdrÃ¼ckenden Mehrheit wÃ¤ren. Die â€žnormalen Menschen kÃ¶nnten es sich weder leisten, ihre Kinder in eine Privatschule zu schicken, noch aus Migrationshotspots wie zum Beispiel in den Wiener Bezirken Favoriten, Rudolfsheim-FÃ¼nfhaus und Ottakring abzuhauen. Ihr Familieneinkommen sei zu gering, um eine Ãœbersiedlung finanzieren zu kÃ¶nnen.Â

GrillplÃ¤tze auf Donauinsel von Clans besetzt

Nicht nur in der Schule sei es unangenehm fÃ¼r die Ã–sterreicher geworden, schreibt Heinzlmaier. Auch die StraÃŸen seien unsicher, auf den SpielplÃ¤tzen wÃ¼rden moslemische Gruppen dominieren und wolle man auf die Donausinsel ausweichen, wÃ¼rde man keinen Grillplatz bekommen, weil die schon alle von GroÃŸfamilien und Clans besetzt wÃ¤ren.Â

MÃ¤dchen tragen Kopftuch, um Ruhe zu haben

Die schwer belasteten Wiener Bezirke wÃ¼rden sich in eine regelrechte HÃ¶lle verwandeln. Ã–sterreichische SchÃ¼ler wÃ¼rden angegangen, warum sie nicht mitfastem. Und vor allem MÃ¤dchen stÃ¼nden das ganze Jahr Ã¼ber unter Druck. Um den stÃ¤ndig missionierenden religiÃ¶sen Fanatikern zu entgehen, wÃ¼rden sie sich ein Kopftuch aufsetzen, nur um ihre Ruhe zu haben.

â€žRote Aufsteigerâ€œ wohnen am idyllischen Stadtrand

Unter solchen Bedingungen sei das Leben in Wien nicht mehr lebenswert, â€žfÃ¼r die Normalverdiener wohlgemerktâ€œ, sagt Heinzlmaier. Denn die Reichen und die â€žroten Aufsteigerâ€œ kÃ¶nnten es sich richten. Die Kinder wÃ¼rden sie in katholische Privatschulen oder ins LycÃ©e schicken und sie wohnen im HÃ¤uschen am idyllischen Stadtrand.