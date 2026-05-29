Kickl und Nachenweng

FPÃ–-Chef Kickl nennt Melissa Naschenweng â€žschonungslos ehrlichâ€œ

Foto: Sven Mandel / Wikimedia / CC-BY-SA-4.0

Widerstand

29. Mai 2026 / 14:32 Uhr

â€žWas sich viele Frauen denkenâ€œ: FPÃ–-Chef Kickl lobt Naschenwengs Tabubruch zum Thema Frauensicherheit

Herbert Kickl hat sich Ã¶ffentlich hinter Melissa Naschenweng gestellt. Die KÃ¤rntner SchlagersÃ¤ngerin hatte in einem Podcast-Interview Klartext gesprochen â€“ zu Gendern und zur Sicherheit von Frauen in Ã¶sterreichischen StÃ¤dten. Der FPÃ–-Chef bezeichnete ihre Aussagen als â€žschonungslosâ€œ und â€žehrlichâ€œ.

Dem Mainstream entgegen

Naschenweng hatte im GesprÃ¤ch mit Gerald Fleischmann in der Sendung â€žMessage Macht Medienâ€œ mehrere Reizthemen angesprochen. Sie verteidigte Andreas Gabalier, der die Bundeshymne ohne â€žTÃ¶chterâ€œ-Zusatz singt, und erklÃ¤rte, sie selbst gendere nicht. WÃ¶rtlich sagte sie gegenÃ¼ber heute:


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Ich fÃ¼hle mich trotzdem gleich viel wert, obwohl ich oft einmal auf das Gendern verzichte, oder eigentlich immer

Angst als Frau im eigenen Land

Noch deutlicher wurde Naschenweng beim Thema Sicherheit. Auf die Frage, ob sie sich nachts in StÃ¤dten wie Wien, Graz oder Linz sicher fÃ¼hle, antwortete sie direkt:

Ich habe Angst und ich finde, dass es schade ist, dass man im eigenen Land Angst haben muss. Ich fÃ¼hle mich als Frau allein nicht sicher.

Kickl reagiert mit Lob

Genau diese SÃ¤tze lÃ¶sten nun die Reaktion von Herbert Kickl aus. Der FPÃ–-Chef teilte auf Facebook mit:

Melissa Naschenweng ist eine tolle Ã¶sterreichische Musikerin. In einem aktuellen Interview spricht sie schonungslos und ehrlich aus, was sich viele Frauen denken. Traurig, dass wir in einem Land leben, in dem Frauen Angst haben mÃ¼ssen.

Der Kontrast zur Mainstream-Szene

WÃ¤hrend Teile der Unterhaltungsbranche und Politik weiter auf striktes Gendern und SchÃ¶nreden der Sicherheitslage setzen, trifft Naschenweng mit ihrer direkten Art offenbar einen Nerv. Die KÃ¤rntnerin, die als â€žAlpenbarbieâ€œ bekannt ist, verzichtet bewusst auf die sprachlichen Vorgaben, die in manchen Kreisen als Pflicht gelten. Kickl positioniert sich damit einmal mehr als Stimme gegen die verordnete Sprach- und RealitÃ¤tsverweigerung.


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