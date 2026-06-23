FitnessgerÃ¤te am Friedhof Meidling: FPÃ– bleibt dabei â€“ â€žLasst unsere Toten in Frieden ruhen”

Die umstrittenen FitnessgerÃ¤te am Meidlinger Friedhof waren nun auch Thema in der Bezirksvertretung. Die FPÃ– Meidling erneuerte dabei ihre scharfe Kritik und forderte den sofortigen Abbau der Anlage. UnterstÃ¼tzung erhielt sie dabei auch von der Liste Pro Hetzendorf und der Ã–VP.

Bereits im Vorfeld hatte die FPÃ– mit eine Anfrage den Umbau des Friedhofs zu einer Freizeitanlage kritisiert. AuslÃ¶ser waren die von den FriedhÃ¶fen Wien errichteten BewegungsgerÃ¤te, die nach Ansicht der Freiheitlichen weder zum Charakter eines Friedhofs noch zu den BedÃ¼rfnissen der Besucher passen.

FPÃ–: â€žUnpassender Ort fÃ¼r FitnessgerÃ¤teâ€œ

FPÃ–-Klubobmann Walter Asperl machte in der Debatte deutlich, dass der Friedhof keine Sportanlage ist.

Es ist ein unpassender Ort. Ein Friedhof ist ein Ort der Ruhe, des Gedenkens und der Trauer â€“ keine Freizeitanlage

Der Freiheitliche verwies darauf, dass zahlreiche BÃ¼rger ihrem UnverstÃ¤ndnis Ausdruck verliehen hÃ¤tten. Selbst Personen, die der FPÃ– politisch fernstÃ¼nden, hÃ¤tten den Standort der GerÃ¤te als pietÃ¤tlos bezeichnet. Zudem kritisierte Asperl, dass Geld fÃ¼r ein Projekt ausgegeben werde, das von vielen Meidlingern abgelehnt werde, wÃ¤hrend gleichzeitig an anderer Stelle sinnvollere MaÃŸnahmen fehlen wÃ¼rden.

â€žWir haben Zuschriften erhalten, wonach sich Friedhofsbesucher zusÃ¤tzliche Sitzgelegenheiten wÃ¼nschen. Gerade Ã¤ltere Menschen brauchen mehr BÃ¤nke â€“ keine FitnessgerÃ¤teâ€œ, so Asperl.

Kritik an mangelnder Information

Kritik Ã¼bte die FPÃ– auch daran, dass die Bezirksvertretung von dem Projekt erst im Nachhinein erfahren habe. Asperl wÃ¶rtlich:

Wenn man bei anderen Projekten auf BÃ¼rgerbeteiligung und Transparenz setzt, dann sollte das auch fÃ¼r derartige Vorhaben gelten. Wir wurden erst informiert, nachdem das Projekt bereits prÃ¤sentiert worden war.

Auch wenn die FriedhÃ¶fe mittlerweile in die ZustÃ¤ndigkeit der Stadt Wien fallen, handle es sich um ein Thema von erheblichem Ã¶ffentlichen Interesse fÃ¼r die Bewohner des Bezirks.

Bezirksvorsteher verteidigt Projekt

Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (SPÃ–) erklÃ¤rte, die Anfrage sei formal unzulÃ¤ssig, da FriedhÃ¶fe nicht zum Wirkungsbereich der Bezirksvertretung gehÃ¶rten. Gleichzeitig verteidigte er das Projekt. Es handle sich nicht um FitnessgerÃ¤te, sondern um niederschwellige Bewegungsangebote fÃ¼r Ã¤ltere Menschen. AuÃŸerdem seien keine Mittel aus dem Bezirksbudget verwendet worden.

Diese Argumentation Ã¼berzeugte die Freiheitlichen jedoch nicht: â€žEs geht nicht darum, wer die GerÃ¤te bezahlt hat, sondern darum, dass sie auf einem Friedhof schlicht nichts verloren habenâ€œ, entgegnete Asperl.

UnterstÃ¼tzung auch von der Liste Pro Hetzendorf und der Ã–VP

Mit ihrer Kritik stand die FPÃ– in der Debatte nicht allein. Auch die Liste Pro Hetzendorf und die Ã–VP sprachen sich fÃ¼r einen RÃ¼ckbau der Anlage aus. Sie verwiesen darauf, dass sich in unmittelbarer NÃ¤he ohnehin Parkanlagen mit BewegungsmÃ¶glichkeiten befinden und ein Friedhof seiner Bestimmung als Ort der Ruhe und des wÃ¼rdevollen Gedenkens gerecht werden mÃ¼sse.

FPÃ– fordert RÃ¼ckbau

FÃ¼r die FPÃ– bleibt die Forderung daher unverÃ¤ndert: Die GerÃ¤te sollen an einen geeigneten Standort â€“ etwa in Parks oder bei Schulen â€“ verlegt werden. â€žDort, wo solche GerÃ¤te tatsÃ¤chlich gebraucht werden, haben wir nichts dagegen. Aber auf einem Friedhof haben sie nichts verloren. Lassen wir unsere Toten in Frieden ruhenâ€œ, appellierte Asperl abschlieÃŸend.



Die gesamte Debatte ist hier nachzuhÃ¶ren: