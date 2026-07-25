Die nun verÃ¶ffentlichten Mails zwischen dem damaligen Direktor des Vorarlberger Ã–VP-Wirtschaftsbunds, Walter Natter, und dem damaligen Ã–VP-Wirtschaftslandesrat Karlheinz RÃ¼disser (Bild) zeigen ein mehr als fragwÃ¼rdiges Sittenbild im Ã–VP-Wirtschaftsbund.

Foto: Asurnipal / wikimediacommons.org (CC BY-SA 4.0)

Ã–VP

25. Juli 2026 / 11:37 Uhr

Inserate gegen GefÃ¤lligkeiten? Vorarlberg verÃ¶ffentlicht endlich Wirtschaftsbund-Mails

Lange hat die Vorarlberger Landesregierung die E-Mails zum Skandal rund um den Ã–VP-Wirtschaftsbund geheim gehalten – nach jahrelangem ZÃ¶gern und Abtauchen wurden diese nun endlich offengelegt. Der Inhalt wirft ein Ã¤uÃŸerst problematisches Licht auf die VorgÃ¤nge und lÃ¤sst sich mit dem Grundmuster zusammenfassen: Wer zahlt, erwartet Gegenleistungen.

Brisante Mails verÃ¶ffentlicht

Die Dokumente sind seit Donnerstagnachmittag um 16.35 Uhr einsehbar. Es handelt sich um E-Mails aus dem November 2015 zwischen dem damaligen Direktor des Vorarlberger Ã–VP-Wirtschaftsbunds, Walter Natter, und dem damaligen Ã–VP-Wirtschaftslandesrat Karlheinz RÃ¼disser. Das Land bezeichnet die Schreiben als Ausdruck von UnmutsÃ¤uÃŸerungen einzelner Unternehmen, die den RÃ¼ckhalt durch den Wirtschaftsbund als politische Interessenvertretung als unzureichend empfunden hÃ¤tten.

â€žPrinzipiell immer recht groÃŸzÃ¼gigâ€œ

Diese Darstellung wirkt allerdings deutlich beschÃ¶nigend. Denn den E-Mails beigefÃ¼gt ist auch die Korrespondenz Vorarlberger Unternehmer mit Natter. Sie bestÃ¤tigt genau jenes Bild, das sich im Zuge des Wirtschaftsbund-Skandals, herauskristallisiert hat: Unternehmer knÃ¼pfen Inseratenschaltungen im Magazin des Ã–VP-Wirtschaftsbunds offenbar an politische Gegenleistungen. So schreibt etwa ein namhafter Seilbahnbetreiber an Natter: â€žDu weiÃŸt, dass wir prinzipiell immer recht groÃŸzÃ¼gig und gerne unterstÃ¼tzend tÃ¤tig sind, sofern wir auch umgekehrt etwas davon haben!â€œ Vorangestellt ist dieser Passage eine Liste mit WÃ¼nschen an das Land, darunter FÃ¶rderungen fÃ¼r Liftprojekte und einzelne Genehmigungsverfahren.

Supermarkt-Chef mit Wirtschaftsbund und Regierung unzufrieden

Ein weiterer Fall betrifft den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einer Supermarktkette, der offenbar mit den Leistungen des Wirtschaftsbunds und der Landesregierung unzufrieden war. Er teilt Natter mit: â€žLieber Walter, in Anbetracht der momentanen Situation haben wir uns entschieden, heuer keine Werbung im Magazin der Vorarlberger Wirtschaft zu schalten. Der Grund ist besonders auch der fehlende RÃ¼ckhalt, wenn es um die Interessen der (â€¦) und ihr nahestehender Unternehmen geht.â€œ

Skandal in Vorarlberg zeigt ZustÃ¤nde in Wirtschaftsbund

Zwar sind die Mails kein Beweis dafÃ¼r, dass politische GefÃ¤lligkeiten erkauft wurden – doch die VorgÃ¤nge in Vorarlberg stehen exemplarisch fÃ¼r jene Verquickung von Partei, Wirtschaftsbund und Interessenpolitik, die auch Walter Ruck politisch zu Fall gebracht hat. Aus der Ã–VP ausgeschlossen, bleibt er als WirtschaftskammerprÃ¤sident und Wirtschaftsbund-Chef vorerst dennoch im Amt.

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