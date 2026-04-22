Andreas Khol

Der frÃ¼here NationalratsprÃ¤sident Andreas Khol (Ã–VP) bediente sich angesichts der Wahlerfolge der Blauen einer widerlichen Wortwahl.

Foto: Gryffindor / Wikimedia / CC BY 2.5

Ã–VP

22. April 2026 / 17:34 Uhr

â€žDie letzte Patrone im Gewehr ist geladenâ€œ: Ã–VP hetzt schÃ¤big gegen Kickl und seine WÃ¤hler

Im politischen Jahrbuch der Ã–VP, aus dem Oe24 zitierte, kommt der ganze Hass der schwarzen Granden gegen den Wahlsieger Herbert Kickl zum Vorschein. Der frÃ¼here NationalratsprÃ¤sident Andreas Khol lieÃŸ sich angesichts des Wahlerfolgs der Blauen sogar zum Satz hinreiÃŸen: â€žDie letzte Patrone im Gewehr zur Rettung der liberalen Demokratie in Ã–sterreich ist geladenâ€œ.

Van der Bellen schweigt zu BÃ¼rgerkriegs-Diktion

Eine â€žwiderliche Wortwahl, absolut grenzwertig, verhetzendâ€œ schrieb einÂ Nutzer auf Facebook und fragte sich, wo denn bei dieser Aussage das Dokumentationsarchiv des Ã–sterreichischen Widerstandes (DÃ–W) sei und warum BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen zu dieser BÃ¼rgerkriegs-Diktion schweigen wÃ¼rde.Â 

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Nicht auszudenken, was passiert wÃ¤re, hÃ¤tte ein FPÃ–-Politiker diesen Satz in den Mund genommen. Aber die Ã–VP darf in dieser Republik offenbar alles – und wird deshalb nicht als radikale Partei punziert. 

Nehammer auf Servus TV vorgefÃ¼hrt

Im Gegensatz zu den Freiheitlichen: Noch gut in Erinnerung bleibt da das Wahl-Interview des frÃ¼heren Ã–VP-Kanzlers Karl Nehammer auf Servus TV, wo dieser auf die Frage, woran er die Bezeichnung â€žRechtsextremâ€œ bei Herbert Kickl festmachen wÃ¼rde, antwortete: â€žEr hat gesagt, dass er nach oben treten willâ€œ, das sei gewaltbereit.Â 

Als Moderator Michael Fleischhacker Nehammer daraufhin daran erinnerte, in der Corona-Zeit selbst gesagt zu haben, dass die Polizei die “Flex” sein solle, um die Infektionsketten zu trennen, flÃ¼chtete sich der damalige Regierungschef in die Opferrolle, indem er Fleischhacker sinngemÃ¤ÃŸ unterstellte, mit der FPÃ– unter einer Decke zu stecken.Â 

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