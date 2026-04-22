Neues Geld aus BrÃ¼ssel fÃ¼r die Ukraine: 90-Milliarden-Paket beschlossen

Die EU-Mitgliedstaaten haben am heutigen Mittwoch in BrÃ¼ssel der Freigabe des 90-Milliarden-Euro-Kredits an die Ukraine zugestimmt. Nach monatelanger Blockade durch Ungarn stimmten die Botschafter aller 27 LÃ¤nder der notwendigen Haushaltsanpassung zu, wie eine Sprecherin der zyprischen EU-RatsprÃ¤sidentschaft bestÃ¤tigte. Der Beschluss muss nun in einem schriftlichen Verfahren finalisiert werden.

EU nimmt Kredit auf

Das Riesen-Paket wurde bereits im Dezember 2025 vom EuropÃ¤ischen Rat vereinbart und im JÃ¤nner 2026 von der EU-Kommission konkretisiert. Es deckt zwei Drittel des Finanzbedarfs der Ukraine fÃ¼r 2026 und 2027 ab: etwa 60 Milliarden Euro fÃ¼r MilitÃ¤rausgaben, der Rest fÃ¼r HaushaltsunterstÃ¼tzung. Die EU nimmt den zinslosen Kredit auf KapitalmÃ¤rkten auf, erste Auszahlungen sind ab April geplant. UrsprÃ¼nglich sollte er durch eingefrorene russische VermÃ¶gen abgesichert werden, was aber vorerst ausblieb.

Kein Widerstand von Ungarn mehr

Ungarn unter MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n hatte den Beschluss monatelang verzÃ¶gert, Ã¤hnlich wie frÃ¼here Hilfen (z. B. 18 Milliarden Euro 2022). Gleichzeitig wurde das bereits 20. Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg gebracht. Das EU-Parlament hatte den Kredit im Februar 2026 mit 458 zu 140 Stimmen gebilligt.

Armutszeugnis fÃ¼r EU

â€žEs ist vÃ¶llig unverstÃ¤ndlich, wie die EU heute erhobenen Hauptes die Freigabe eines 90-Milliarden-Euro-Kredits fÃ¼r die Ukraine bejubeln kannâ€œ, zeigte sich Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im EuropÃ¤ischen Parlament, fassungslos. Dieses Geld werde nicht zur Beendigung des Konflikts beitragen, sondern vielmehr dazu dienen, den Krieg weiter zu verlÃ¤ngern. Das auch noch zu feiern, sei ein Armutszeugnis fÃ¼r das einstige Friedensprojekt EU.

Milliarden-Kredit trotz wirtschaftlicher Unsicherheit

DarÃ¼ber hinaus sei es laut Vilimsky kaum an finanzieller Unverantwortlichkeit zu Ã¼berbieten, in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheit einen derart hohen Kredit an einen Drittstaat zu vergeben. â€žWÃ¤hrend viele Menschen in Europa nicht mehr wissen, wie sie ihre Energie- und Lebenshaltungskosten stemmen sollen und gleichzeitig von der EU zum Sparen aufgerufen werden, flieÃŸen MilliardenbetrÃ¤ge in ein Land, bei dem nach wie vor unklar ist, wie diese Gelder konkret verwendet werdenâ€œ, so Vilimsky.

Zeit fÃ¼r Konsequenzen

â€žMit dieser Entscheidung zeigt die EuropÃ¤ische Union einmal mehr ihre SchwÃ¤che: Sie ist weder in der Lage, internationale Krisen auf diplomatischem Weg zu lÃ¶sen, noch stellt sie die Interessen ihrer eigenen BevÃ¶lkerung in den Mittelpunkt. Die EU-Kommission â€“ allen voran Ursula von der Leyen â€“ hat jegliche politische GlaubwÃ¼rdigkeit verspielt und ist lÃ¤ngst rÃ¼cktrittsreifâ€œ, erklÃ¤rte Vilimsky. “Es ist hÃ¶chste Zeit, Konsequenzen zu ziehen, bevor die BÃ¼rger Europas durch diese Politik sowohl finanziell als auch sicherheitspolitisch weiter belastet werdenâ€œ, so Vilimsky abschlieÃŸend.