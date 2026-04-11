Geld fÃ¼r â€žeuropÃ¤ische Werteâ€œ: BrÃ¼ssel zahlt 8,5 Milliarden Euro aus Steuergeld

Die EuropÃ¤ische Union plant eines der grÃ¶ÃŸten Medien- und KulturfÃ¶rderprogramme ihrer Geschichte.
Milliarden fÃ¼r Kultur, Medien und â€žWerteâ€œ
Mit dem Programm AgoraEU, das im nÃ¤chsten MehrjÃ¤hrigen Finanzrahmen (2028 bis 2034) umgesetzt werden soll, will BrÃ¼ssel gegen vermeintliche â€žDesinformation” und â€žauslÃ¤ndische Einflussnahme” vorgehen. Â
Laut Unterlagen des EU-Parlaments geht es um ein Gesamtvolumen von rund 8,5 Milliarden Euro. Ein erheblicher Teil davon â€“ etwa 3,2 Milliarden Euro â€“ ist fÃ¼r den Medienbereich (â€žMedia+â€œ) vorgesehen.
Versechsfachung der Mittel
Im aktuellen FÃ¶rderzeitraum, der von 2021 bis 2027 reicht, werden mit dem Programm CERV etwa 1,5 Milliarden Euro fÃ¼r â€žBÃ¼rger, Gleichstellung, Rechte und Werteâ€œ ausgegeben. Nun soll dieser Betrag auf 8,5 Milliarden Euro anwachsen, was fast einer Versechsfachung gleichkommt.
Unklar ist dabei, wer von diesen Summen profitieren wird. Die Kommission hÃ¼llt sich dazu in Schweigen, wenn es um konkrete VerteilungsschlÃ¼ssel geht. Die Strukturierung erfolge lediglich â€žindikativ”, heiÃŸt es im bÃ¼rokratischen Neusprech der Kommission.
MedienfÃ¶rderung an inhaltliche Ausrichtung gekoppelt
Das EU-Parlament beschreibt als Ziel das BÃ¼ndeln der â€žFinanzmittel fÃ¼r Kultur, Medien und EU-Werteâ€œ. Gleichzeitig wird betont, dass damit Synergien geschaffen und die Wirkung der FÃ¶rderpolitik erhÃ¶ht werden soll.
Die MedienfÃ¶rderung wird damit an die inhaltliche Ausrichtung gekoppelt. Geld gibt es nur fÃ¼r jene, die sich fÃ¼r Demokratie, Gleichstellung oder â€žeuropÃ¤ische Werteâ€œ, wie sie BrÃ¼ssel versteht, einsetzen. Kritik an der EU wird dann wohl als â€žuneuropÃ¤ischâ€œ gleichgesetzt und mit Geldentzug bestraft werden.
Offiziell: Schutz der Demokratie
Denn unter dem Deckmantel von â€žDesinformationâ€œ und â€žauslÃ¤ndische Einflussnahmeâ€œ ist meist legitime und rechtlich saubere Kritik an politischen Entscheidungen BrÃ¼ssels oder seiner willfÃ¤hrigen Regierungen gemeint.
DafÃ¼r bedient sich BrÃ¼ssel gern Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs), also privaten Vereinen, die direkt am Geldtropf von BrÃ¼ssel hÃ¤ngen. Laut offiziellen Dokumenten unterstÃ¼tzt das CERV-Programm solche Organisationen â€žbei ihrer Arbeit zum Schutz und zur FÃ¶rderung der Werte der Unionâ€œ.
Forderungen nach noch mehr Geld
WÃ¤hrend das Programm noch verhandelt wird, wÃ¤chst bereits der Druck, es weiter auszubauen. In einem offenen Brief vom April 2026 fordern mehr als 500 solcher Organisationen schon jetzt eine Aufstockung des Budgets. Nur so kÃ¶nne man â€žeuropÃ¤ische Demokratie schÃ¼tzen und stÃ¤rkenâ€œ.
OminÃ¶se Gummiparagraphen
BrÃ¼ssel argumentiert:
Angesichts wachsender Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, gesundheitlichen Notlagen, technischen UnfÃ¤llen, sich wandelnden Sicherheitsbedrohungen und anderen StÃ¶rungen wird diese Initiative die WiderstandsfÃ¤higkeit lebenswichtiger gesellschaftlicher Funktionen stÃ¤rken.
Was darunter konkret zu verstehen ist, ist unklar. Bezeichnungen wie â€žDesinformationâ€œ oder â€žnicht vertrauenswÃ¼rdige Informationenâ€œ werden damit schnell nach Belieben der beamteten Geldgeber ohne Transparenz vergeben. Wer definiert, was â€žDesinformation” ist? Wer entscheidet, welche Informationen â€žvertrauenswÃ¼rdig” sind?
FÃ¶rdermittel schaffen AbhÃ¤ngigkeiten
FÃ¶rdermittel sind nicht neutral. Sie werden nach bestimmten Kriterien vergeben â€“ und diese Kriterien orientieren sich zwangslÃ¤ufig an politischen Zielsetzungen. Wer FÃ¶rdergelder erhÃ¤lt, muss sich zumindest indirekt an diesen Vorgaben ausrichten.
Was hier unter dem Etikett der â€žDemokratiefÃ¶rderungâ€œ mit 8,5 Milliarden Euro gelenkt werden soll, riecht verdÃ¤chtig nach dem Versuch, wohlwollende Berichterstattung zu erkaufen. Das geplante Programm soll 2028 starten.