Die EuropÃ¤ische Union plant eines der grÃ¶ÃŸten Medien- und KulturfÃ¶rderprogramme ihrer Geschichte.

Milliarden fÃ¼r Kultur, Medien und â€žWerteâ€œ

Mit dem Programm AgoraEU, das im nÃ¤chsten MehrjÃ¤hrigen Finanzrahmen (2028 bis 2034) umgesetzt werden soll, will BrÃ¼ssel gegen vermeintliche â€žDesinformation” und â€žauslÃ¤ndische Einflussnahme” vorgehen. Â

Laut Unterlagen des EU-Parlaments geht es um ein Gesamtvolumen von rund 8,5 Milliarden Euro. Ein erheblicher Teil davon â€“ etwa 3,2 Milliarden Euro â€“ ist fÃ¼r den Medienbereich (â€žMedia+â€œ) vorgesehen.

Versechsfachung der Mittel

Im aktuellen FÃ¶rderzeitraum, der von 2021 bis 2027 reicht, werden mit dem Programm CERV etwa 1,5 Milliarden Euro fÃ¼r â€žBÃ¼rger, Gleichstellung, Rechte und Werteâ€œ ausgegeben. Nun soll dieser Betrag auf 8,5 Milliarden Euro anwachsen, was fast einer Versechsfachung gleichkommt.

Unklar ist dabei, wer von diesen Summen profitieren wird. Die Kommission hÃ¼llt sich dazu in Schweigen, wenn es um konkrete VerteilungsschlÃ¼ssel geht. Die Strukturierung erfolge lediglich â€žindikativ”, heiÃŸt es im bÃ¼rokratischen Neusprech der Kommission.

MedienfÃ¶rderung an inhaltliche Ausrichtung gekoppelt

Das EU-Parlament beschreibt als Ziel das BÃ¼ndeln der â€žFinanzmittel fÃ¼r Kultur, Medien und EU-Werteâ€œ. Gleichzeitig wird betont, dass damit Synergien geschaffen und die Wirkung der FÃ¶rderpolitik erhÃ¶ht werden soll.

Die MedienfÃ¶rderung wird damit an die inhaltliche Ausrichtung gekoppelt. Geld gibt es nur fÃ¼r jene, die sich fÃ¼r Demokratie, Gleichstellung oder â€žeuropÃ¤ische Werteâ€œ, wie sie BrÃ¼ssel versteht, einsetzen. Kritik an der EU wird dann wohl als â€žuneuropÃ¤ischâ€œ gleichgesetzt und mit Geldentzug bestraft werden.

Offiziell: Schutz der Demokratie

Denn unter dem Deckmantel von â€žDesinformationâ€œ und â€žauslÃ¤ndische Einflussnahmeâ€œ ist meist legitime und rechtlich saubere Kritik an politischen Entscheidungen BrÃ¼ssels oder seiner willfÃ¤hrigen Regierungen gemeint.

DafÃ¼r bedient sich BrÃ¼ssel gern Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs), also privaten Vereinen, die direkt am Geldtropf von BrÃ¼ssel hÃ¤ngen. Laut offiziellen Dokumenten unterstÃ¼tzt das CERV-Programm solche Organisationen â€žbei ihrer Arbeit zum Schutz und zur FÃ¶rderung der Werte der Unionâ€œ.

Forderungen nach noch mehr Geld

WÃ¤hrend das Programm noch verhandelt wird, wÃ¤chst bereits der Druck, es weiter auszubauen. In einem offenen Brief vom April 2026 fordern mehr als 500 solcher Organisationen schon jetzt eine Aufstockung des Budgets. Nur so kÃ¶nne man â€žeuropÃ¤ische Demokratie schÃ¼tzen und stÃ¤rkenâ€œ.

OminÃ¶se Gummiparagraphen

BrÃ¼ssel argumentiert:

Angesichts wachsender Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, gesundheitlichen Notlagen, technischen UnfÃ¤llen, sich wandelnden Sicherheitsbedrohungen und anderen StÃ¶rungen wird diese Initiative die WiderstandsfÃ¤higkeit lebenswichtiger gesellschaftlicher Funktionen stÃ¤rken.

Was darunter konkret zu verstehen ist, ist unklar. Bezeichnungen wie â€žDesinformationâ€œ oder â€žnicht vertrauenswÃ¼rdige Informationenâ€œ werden damit schnell nach Belieben der beamteten Geldgeber ohne Transparenz vergeben. Wer definiert, was â€žDesinformation” ist? Wer entscheidet, welche Informationen â€žvertrauenswÃ¼rdig” sind?

FÃ¶rdermittel schaffen AbhÃ¤ngigkeiten

FÃ¶rdermittel sind nicht neutral. Sie werden nach bestimmten Kriterien vergeben â€“ und diese Kriterien orientieren sich zwangslÃ¤ufig an politischen Zielsetzungen. Wer FÃ¶rdergelder erhÃ¤lt, muss sich zumindest indirekt an diesen Vorgaben ausrichten.

Was hier unter dem Etikett der â€žDemokratiefÃ¶rderungâ€œ mit 8,5 Milliarden Euro gelenkt werden soll, riecht verdÃ¤chtig nach dem Versuch, wohlwollende Berichterstattung zu erkaufen. Das geplante Programm soll 2028 starten.