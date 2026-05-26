Paris vor Richtungsentscheidung: Justizminister will Einwanderung stoppen

Frankreichs Justizminister GÃ©rald Darmanin hat in einem Interview mit dem Journal du Dimanche, Ã¼ber das mehrere franzÃ¶sische Medien berichteten, einen generellen Einwanderungsstopp in die politische Debatte eingebracht.

Klare Worte zur gescheiterten Assimilation

Der frÃ¼here Innenminister, der der PrÃ¤sidentenpartei Renaissance angehÃ¶rt, begrÃ¼ndet seinen VorstoÃŸ mit der aus seiner Sicht Ã¼berforderten IntegrationsfÃ¤higkeit Frankreichs.

Darmanin formulierte seine Linie ungewÃ¶hnlich hart. Frankreich sei an der â€žGrenze seiner Integrations- und AssimilationsfÃ¤higkeitâ€œ angekommen, erklÃ¤rte der Minister. Zugleich sagte er, man mÃ¼sse â€žder Einwanderung, wie sie heute ist, ein Ende setzenâ€œ.

Moratorium, Quoten, Familiennachzug

Konkret schlÃ¤gt Darmanin vor, die legale Einwanderung fÃ¼r drei Jahre weitgehend auszusetzen. Zudem sollen bestimmte Aufenthaltstitel fÃ¼r Arbeit nicht mehr automatisch einen Anspruch auf Familiennachzug auslÃ¶sen.

Auch bei Visa will er hÃ¤rter ansetzen: Herkunftsstaaten, die sich weigern, ausreisepflichtige StaatsbÃ¼rger zurÃ¼ckzunehmen, mÃ¼ssen nach seinem Modell mit strengeren Visaregeln rechnen.

Verbindliche Einwanderungsquoten

Der zentrale Punkt seines VorstoÃŸes ist jedoch verfassungsrechtlicher Natur. Darmanin will verbindliche Einwanderungsquoten ermÃ¶glichen. Derzeit wÃ¤ren solche Quoten nach franzÃ¶sischem Recht nur eingeschrÃ¤nkt beziehungsweise eher politisch richtungsweisend.

Der Justizminister fordert deshalb eine Ã„nderung der Verfassung. WÃ¶rtlich sagte er:

Man wird die Verfassung Ã¤ndern mÃ¼ssen.

Thema fÃ¼r die PrÃ¤sidentenwahl 2027

Darmanin sieht die Einwanderungsfrage nicht nur als Regierungsthema, sondern als Grundsatzfrage fÃ¼r die kommende PrÃ¤sidentenwahl 2027. Er erklÃ¤rte, diese Frage mÃ¼sse bei der nÃ¤chsten PrÃ¤sidentschaftswahl entschieden werden. Zugleich betonte er mit Blick auf ein mÃ¶gliches Referendum, er habe nie Angst davor gehabt, dem Volk das Wort zu geben.

Damit positioniert sich Darmanin auch innerhalb des franzÃ¶sischen Regierungslagers. Er war seit 2017 in fast allen Macron-Regierungen vertreten, zunÃ¤chst als Budgetminister, spÃ¤ter als Innenminister und nun als Justizminister. Politisch kommt er aus dem bÃ¼rgerlich-rechten Lager, wechselte aber 2017 zu Macrons Bewegung, heute Renaissance.

Signal an Franzosen

Dass ein amtierender Minister aus dem Macron-Lager eingesteht, dass die Einwanderung so viele Probleme bereitet, dass sie ausgesetzt werden soll, ist ein beachtlicher Fortschritt fÃ¼r eine Regierung in Europa.

Und der Justizminister macht die Einwanderung zum zentralen Themen des nÃ¤chsten PrÃ¤sidentschaftswahlkampfs: kleine Korrekturen reichen nicht mehr aus. Frankreich soll die Einwanderungspolitik nicht bloÃŸ verwalten, sondern grundsÃ¤tzlich neu aufstellen.