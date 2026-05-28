Die EuropÃ¤ische Kommission treibt den nÃ¤chsten mehrjÃ¤hrigen Finanzrahmen fÃ¼r die Jahre 2028 bis 2034 mit voller Kraft voran. Nach Angaben der Kommission soll das Volumen auf knapp zwei Billionen Euro steigen. Das entspricht einem Plus von 45 Prozent im Vergleich zum laufenden Rahmen 2021-2027. Eine Studie von mehreren marktwirtschaftlich orientierten Denkfabriken rechnet nun vor, dass davon bis zu 220 Milliarden Euro eingespart werden kÃ¶nnten.

Vieles nicht notwendig

Die Studie wurde vom Epicenter-Netzwerk, an der unter anderem das Prometheus-Institut aus Deutschland beteiligt war, Ende Mai 2026 verÃ¶ffentlicht. In dieser prÃ¼ften die Autoren die PlÃ¤ne der EU-Kommission am Kernauftrag der EU: der Vertiefung des Binnenmarkts. Programme mit vorwiegend umverteilender oder einkommensstÃ¼tzender Wirkung â€“ darunter Teile der Agrarausgaben, KohÃ¤sionsmittel, Migrationsausgaben und bestimmte Klimafonds â€“ halten sie fÃ¼r nicht zwingend fÃ¼r den Binnenmarkt notwendig.

Studie sieht 220 Milliarden Einsparpotenzial

Durch eine schrittweise KÃ¼rzung oder Streichung solcher Posten kÃ¶nnten nach Berechnungen der Experten rund 220 Milliarden Euro Ã¼ber den Siebenjahreszeitraum eingespart werden. Das Haushaltsvolumen wÃ¼rde dann bei etwa 1,54 Billionen Euro liegen statt der geplanten 1,76 Billionen Euro (ohne bestimmte Legacy-Kosten). Die Studienautoren plÃ¤dieren fÃ¼r eine Deckelung auf rund ein Prozent des Bruttonationaleinkommens der EU.

FragwÃ¼rdige BegrÃ¼ndungen

Ursula von der Leyen und ihre Kommission begrÃ¼nden den massiven Anstieg mit geopolitischen Herausforderungen, Wettbewerbsdruck aus China, Klimazielen und Verteidigung. Der Vorschlag sieht unter anderem eine BÃ¼ndelung zahlreicher Fonds in sogenannte National and Regional Partnership Plans vor. Nettozahler wie Ã–sterreich und Deutschland sollen weiterhin krÃ¤ftig zur Kasse gebeten werden.

Gleichzeitig wÃ¤chst in vielen Mitgliedstaaten der Druck auf nationale Haushalte. In Wien wird um jeden Euro gerungen, wÃ¤hrend in BrÃ¼ssel neue Ausgabenprogramme entstehen. Die Studie stellt diese Entwicklung grundsÃ¤tzlich infrage.

Widerspruch zu groÃŸen Versprechen

Die EU verspricht ihren BÃ¼rgern seit Jahren mehr geopolitische SouverÃ¤nitÃ¤t, besseren Grenzschutz und strategische UnabhÃ¤ngigkeit. Die RealitÃ¤t zeigt jedoch, dass enorme Summen in Bereiche flieÃŸen, die diese Ziele nur bedingt voranbringen. Die Studie benennt genau diese Schieflage: Statt sich auf Kernaufgaben zu konzentrieren, breitet sich der Apparat in Felder aus, die traditionell nationale oder regionale Angelegenheiten sind.