Wahlkampfauftakt mit Sprengkraft: Ein CDU-Mann aus Sachsen-Anhalt schickt der AfD Geld und bleibt vorerst anonym.

Foto: Marco Verch/ ccnul.ce/ CC-BY 2.0

Oppositionspolitik

22. Juli 2026 / 15:26 Uhr

CDU-Mann spendet der AfD 5.000 Euro und hinterlÃ¤sst klare Botschaft

Ulrich Siegmund stand in der Messe Magdeburg vor rund 3.000 AnhÃ¤ngern und zog den Beleg hervor. Eine â€žganz besondere Spendeâ€œ, verkÃ¼ndete der AfD-Spitzenkandidat in Sachsen Anhalt: 5.000 Euro. Der Absender sei ein CDU-Kreistagsmitglied aus Sachsen-Anhalt.

â€žDas Land vor diesem linksgrÃ¼nen Kurs der CDU schÃ¼tzenâ€œ

Der Mann wolle noch ein, zwei Monate anonym bleiben, danach solle alles Ã¶ffentlich werden. Siegmund Ã¼bermittelte GrÃ¼ÃŸe des Spenders an die Halle. Die BegrÃ¼ndung, die der AfD-Politiker laut Welt und weiteren Berichten wiedergab, lieÃŸ keinen Zweifel: Der CDU-Mann wolle, dass die AfD â€žunser Land vor diesem linksgrÃ¼nen Kurs der CDU schÃ¼tzenâ€œ solle.

Wahlkampfauftakt mit klarem Signal

Die Veranstaltung am 18. Juli markierte den offiziellen Start der AfD in den Landtagswahlkampf. Alice Weidel stand an der Seite von Siegmund und schwor das Publikum auf den Sieg ein:

Wenn Ulli, Ulrich Siegmund, erst MinisterprÃ¤sident ist, dann werden wir uns alle an diesen Tag erinnern

Siegmund selbst setzte die Latte hoch: 45 Prozent plus X. In aktuellen Umfragen lag die Partei zuletzt bei etwa 41 bis 42 Prozent.

Wendler grÃ¼ÃŸt, AfD will Kurswechsel

Auf der Leinwand lief eine Videobotschaft von Michael Wendler aus Florida. Der SchlagersÃ¤nger wÃ¼nschte â€žalles Gute fÃ¼r die kommende Landtagswahl in Sachsen-Anhaltâ€œ und hob hervor, dass seine Frau Laura MÃ¼ller aus dem Bundesland stammt. An Siegmund gerichtet hoffte er laut Berichten, dieser mache die Region â€žwieder starkâ€œ.

Remigration, Familie und Ã–RR abschaffen – GrundsÃ¤tzlicher Politikwechsel

Inhaltlich skizzierte die AfD einen radikalen Wechsel. Das 100-Tage-Programm nennt unter anderem ein Ende des Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunks, â€žAbschieben ab Minute einsâ€œ und Vorgaben fÃ¼r Schulen, die â€žden Kindern die normale Familie, bestehend aus Mann und Frauâ€œ als Vorbild vermitteln sollen. Regiert wird Sachsen-Anhalt derzeit von einer Koalition aus CDU, SPD und FDP unter MinisterprÃ¤sident Sven Schulze.

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