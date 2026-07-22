Schwerverletzt auf Intensivstation: Syrer verprÃ¼gelt Deutschen wegen Israel-Anstecker

In Hochberg in Bayern ist es in der Nacht auf den vergangenen Montag zu einer schweren Gewalttat gekommen, die einen antisemitischen Hintergrund haben kÃ¶nnte. Ein 65-jÃ¤hriger Deutscher wurde dabei so massiv attackiert, dass er nun intensivmedizinisch behandelt werden muss. TatverdÃ¤chtig ist ein 20-jÃ¤hriger Syrer, gegen den wegen versuchten Mordes ermittelt wird.

Syrer schlug Deutschem ins Gesicht und trat zu

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zunÃ¤chst zu einer verbalen Auseinandersetzung an einer Ampel. AuslÃ¶ser soll ein Israel-Anstecker gewesen sein, den der 65-JÃ¤hrige trug. Kurz darauf eskalierte die Situation: Der Syrer soll dem Mann plÃ¶tzlich ins Gesicht geschlagen haben.

Im Anschluss versuchte das Opfer, sich in Sicherheit zu bringen. Der Angreifer soll ihm jedoch nachgesetzt, ihn eingeholt und zu Boden gebracht haben. Danach habe er mehrfach auf Kopf und OberkÃ¶rper eingetreten. Die Attacke konnte erst durch das Einschreiten der Polizei beendet werden.

Der 65-JÃ¤hrige erlitt dabei schwere Verletzungen, darunter einen Wirbelbruch. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und befindet sich laut BehÃ¶rden auf der Intensivstation.

VerdÃ¤chtiger Syrer schon vorher auffÃ¤llig

Auch im Zuge der Festnahme kam es zu Widerstandshandlungen. Der Syrer soll sich heftig gegen die EinsatzkrÃ¤fte gewehrt und dabei einen Beamten leicht verletzt haben. Inzwischen wurde Untersuchungshaft verhÃ¤ngt. Nach Angaben der ErmittlungsbehÃ¶rden war der Syrer bereits zuvor wegen KÃ¶rperverletzungsdelikten aufgefallen.

Opfer war Mitglied der jÃ¼dischen Gemeinschaft

FÃ¼r Entsetzen sorgt der Vorfall auch innerhalb der jÃ¼dischen Gemeinschaft. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) in WÃ¼rzburg bestÃ¤tigte, dass das Opfer Mitglied der Organisation ist. Vorsitzender Konstantin Mack Ã¤uÃŸerte sich dazu gegenÃ¼ber deutschen Medien.

Als Reaktion auf die Tat ist fÃ¼r Freitag in WÃ¼rzburg eine Mahnwache geplant. Ziel der Veranstaltung ist es, SolidaritÃ¤t mit dem Opfer zu zeigen und ein Zeichen gegen antisemitische Gewalt sowie Hass zu setzen.