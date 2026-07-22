164.573 fremde TatverdÃ¤chtige lassen â€žAbschiebe-MÃ¤rchenâ€œ platzen

164.573 fremde TatverdÃ¤chtige im Jahr 2025 â€“ ein Plus von 7.515 gegenÃ¼ber dem Vorjahr. Die Zahlen stammen aus der Anfragebeantwortung durch Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner. FÃ¼r FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker ist damit klar: Karners AbschiebemÃ¤rchen ist geplatzt.

Die Fakten aus dem Ministerium

Laut der parlamentarischen Anfragebeantwortung wurden im vergangenen Jahr 21 Morde durch NichtÃ¶sterreicher registriert, 471 Vergewaltigungen und 1.468 FÃ¤lle schwerer KÃ¶rperverletzung. Die Zahl tatverdÃ¤chtiger Asylwerber stieg von 11.425 auf 11.896. Syrien fÃ¼hrt die HerkunftslÃ¤nder mit 14.863 TatverdÃ¤chtigen an â€“ ein Anstieg um 2.996 Personen gegenÃ¼ber 2024. Insgesamt machten fremde TatverdÃ¤chtige 47,7 Prozent aller ausgeforschten VerdÃ¤chtigen aus. Hafenecker rechnet vor:

Wenn tatsÃ¤chlich so viele straffÃ¤llige Fremde auÃŸer Landes gebracht wÃ¼rden, wie behauptet wird, kÃ¶nnten die Deliktzahlen nicht Jahr fÃ¼r Jahr steigen. Es braucht jetzt den Migrationsnotstand und eine echte Remigration statt SchÃ¶nwetterstatistiken.

Staatsversagen statt Trendwende

Steigen die Zahlen tatverdÃ¤chtiger Fremder, obwohl angeblich konsequent abgeschoben werde, kÃ¤men offensichtlich mehr TÃ¤ter nach, als das Land verlassen. Der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r spricht von komplettem Staatsversagen:

Das ist kein Erfolg, sondern ein komplettes Staatsversagen. Ein Notstand verlangt NotstandsmaÃŸnahmen und keine Beschwichtigungsversuche durch Ã–VP-Innenminister Karner und die schwarz-rot-pinke Verlierer-Koalition.

Die Freiheitlichen fordern ein klares Notprogramm: Ausrufung des Migrationsnotstands, konsequente AuÃŸerlandesbringung straffÃ¤llig gewordener Fremder, Aussetzung des Familiennachzugs und einen echten Stopp der illegalen Migration. Was die Koalition aus SPÃ–, Ã–VP und NEOS als AusnahmefÃ¤lle kleinrede, sei lÃ¤ngst zum Normalzustand geworden â€“ auf Kosten der Sicherheit der Ã–sterreicher.

Jeder Tag ohne Handeln ist einer zu viel

Hafenecker rechnet schonungslos mit den ZustÃ¤nden in Ã–sterreich ab und spricht eine klare Warnung aus: