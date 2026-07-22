164.573 fremde TatverdÃ¤chtige lassen â€žAbschiebe-MÃ¤rchenâ€œ platzen

164.573 fremde TatverdÃ¤chtige im Jahr 2025 â€“ ein Plus von 7.515 gegenÃ¼ber dem Vorjahr. Die Zahlen stammen aus der Anfragebeantwortung durch Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner. FÃ¼r FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker ist damit klar: Karners AbschiebemÃ¤rchen ist geplatzt.
Die Fakten aus dem Ministerium
Laut der parlamentarischen Anfragebeantwortung wurden im vergangenen Jahr 21 Morde durch NichtÃ¶sterreicher registriert, 471 Vergewaltigungen und 1.468 FÃ¤lle schwerer KÃ¶rperverletzung. Die Zahl tatverdÃ¤chtiger Asylwerber stieg von 11.425 auf 11.896. Syrien fÃ¼hrt die HerkunftslÃ¤nder mit 14.863 TatverdÃ¤chtigen an â€“ ein Anstieg um 2.996 Personen gegenÃ¼ber 2024. Insgesamt machten fremde TatverdÃ¤chtige 47,7 Prozent aller ausgeforschten VerdÃ¤chtigen aus. Hafenecker rechnet vor:
Wenn tatsÃ¤chlich so viele straffÃ¤llige Fremde auÃŸer Landes gebracht wÃ¼rden, wie behauptet wird, kÃ¶nnten die Deliktzahlen nicht Jahr fÃ¼r Jahr steigen. Es braucht jetzt den Migrationsnotstand und eine echte Remigration statt SchÃ¶nwetterstatistiken.
Staatsversagen statt Trendwende
Steigen die Zahlen tatverdÃ¤chtiger Fremder, obwohl angeblich konsequent abgeschoben werde, kÃ¤men offensichtlich mehr TÃ¤ter nach, als das Land verlassen. Der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r spricht von komplettem Staatsversagen:
Das ist kein Erfolg, sondern ein komplettes Staatsversagen. Ein Notstand verlangt NotstandsmaÃŸnahmen und keine Beschwichtigungsversuche durch Ã–VP-Innenminister Karner und die schwarz-rot-pinke Verlierer-Koalition.
Die Freiheitlichen fordern ein klares Notprogramm: Ausrufung des Migrationsnotstands, konsequente AuÃŸerlandesbringung straffÃ¤llig gewordener Fremder, Aussetzung des Familiennachzugs und einen echten Stopp der illegalen Migration. Was die Koalition aus SPÃ–, Ã–VP und NEOS als AusnahmefÃ¤lle kleinrede, sei lÃ¤ngst zum Normalzustand geworden â€“ auf Kosten der Sicherheit der Ã–sterreicher.
Jeder Tag ohne Handeln ist einer zu viel
Hafenecker rechnet schonungslos mit den ZustÃ¤nden in Ã–sterreich ab und spricht eine klare Warnung aus:
Jeder weitere Tag ohne Migrationsnotstand ist ein Tag zu viel. Hinter jeder dieser Zahlen steht ein zerstÃ¶rtes Leben. Wer jetzt nicht handelt, macht sich mitschuldig. Die FPÃ– fordert Remigration und das sofort, konsequent und ohne den Ã¼blichen schwarz-rot-pinken ErklÃ¤rungen und Ausreden.