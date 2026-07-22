Hatte Reisende mit Axt und Hammer angegriffen: Syrischer ICE-AttentÃ¤ter muss nicht in Haft

Jener syrischer, in Wien gemeldeter Asylant, der im Vorjahr in einem Zug in Deutschland mehrere Menschen angegriffen hatte, muss nicht ins GefÃ¤ngnis. Stattdessen bleibt der heute 21-JÃ¤hrige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Verletzte nach Zug-Attacke mit Axt und Hammer

Der Vorfall hatte sich am 3. Juli des vergangenen Jahres im ICE 91 auf der Strecke von Hamburg nach Wien ereignet, als sich der Zug in Bayern befand. Der damals 20-jÃ¤hrige Mohamad A. ging, wie berichtet, mit einer Axt auf FahrgÃ¤ste los. Insgesamt befanden sich rund 500 Personen an Bord. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter auch ein LokfÃ¼hrer, der schwere Verletzungen erlitt.

Neben der Axt fÃ¼hrte der Syrer auch einen Hammer bei sich. Die Attacke endete mit insgesamt vier Schwerverletzten. Ein Jahr spÃ¤ter musste sich der Mann vor Gericht in Regensburg verantworten, wo ihm mehrfacher versuchter Totschlag zur Last gelegt wurde.

Keine Haftstrafe fÃ¼r Amok-Syrer

Der Richter betonte im Urteil, es sei â€žschlichtweg Zufallâ€œ, dass niemand ums Leben gekommen sei. Dennoch wurde keine Haftstrafe verhÃ¤ngt. Stattdessen ordnete das Gericht die weitere Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Die Entscheidung stÃ¼tzt sich auf Gutachten deutscher BehÃ¶rden, die beim Angeklagten eine paranoide Schizophrenie diagnostizierten. Ihm wurden Wahnvorstellungen sowie ein Verlust des RealitÃ¤tsbezugs attestiert. In der juristischen BegrÃ¼ndung heiÃŸt es: â€žEr war zum Tatzeitpunkt krankheitsbedingt nicht in der Lage, nach der Einsicht vom Unrecht der Tat zu handeln.â€œ Daraus folgt die SchuldunfÃ¤higkeit des TÃ¤ters.

Asylant war bereits vorbestraft

Der Mann war 2021 als unbegleiteter MinderjÃ¤hriger Ã¼ber die TÃ¼rkei nach Ã–sterreich gekommen, nachdem er drei Jahre auf der Flucht gewesen war. In Ã–sterreich wurde ihm Asyl gewÃ¤hrt. Bereits vor der Tat war er mehrfach straffÃ¤llig geworden: In Salzburg wurde er wegen schwerer KÃ¶rperverletzung verurteilt, zudem gab es eine weitere Verurteilung wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt.

Nach dem Angriff leitete das Bundesamt fÃ¼r Fremdenwesen und Asyl ein Verfahren zur Aberkennung seines Schutzstatus ein. Dieses Verfahren wird nach Angaben des Innenministeriums weiterhin fortgefÃ¼hrt.

Die Opfer leiden noch heute

FÃ¼r die Opfer hat das Urteil wenig Entlastung gebracht. Viele kÃ¤mpfen bis heute mit den Folgen der Tat. Berichtet wird von anhaltenden Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schwindel und Panikattacken, insbesondere in Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln. Zudem werden die Ereignisse von einigen Betroffenen regelmÃ¤ÃŸig in AlbtrÃ¤umen wiedererlebt.