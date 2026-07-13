VÃ¶lkermordprozess: IS-Iraker zu lebenslanger Haft verurteilt

Das Oberlandesgericht MÃ¼nchen hat in einem VÃ¶lkermordprozess einen Iraker wegen schwerster Verbrechen im Zusammenhang mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu lebenslanger Haft verurteilt, die Ex-Ehefrau des Islamisten erhielt eine Jugendstrafe von neun Jahren und sechs Monaten.

Besonders hohe Schuld festgestellt

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten zwei jesidische MÃ¤dchen in ISâ€‘Gebieten verschleppt, als Sklavinnen gehalten und wiederholt misshandelt haben; die Taten wertete das Gericht im Kontext der systematischen Verfolgung der Jesiden durch den IS als besonders schwere Straftaten. WÃ¤hrend des Verfahrens legten Zeugenaussagen und weitere Beweise ein belastendes Bild von Versklavung, kÃ¶rperlicher Misshandlung und sexueller Gewalt dar, weshalb die Richter beim Hauptangeklagten eine besonders hohe Schuldfeststellung trafen und die lebenslange Freiheitsstrafe verhÃ¤ngten.

Jugendstrafe fÃ¼r Islamisten-Braut

Bei der frÃ¼heren Partnerin berÃ¼cksichtigte das Gericht offenbar ihr Alter und ihre Rolle in den Tathandlungen bei der Strafzumessung, weshalb sie eine Jugendstrafe erhielt; nÃ¤here Details zu ihrer individuellen Beteiligung nannte das Gericht in der UrteilsbegrÃ¼ndung. Der Prozess umfasste zahlreiche Verhandlungstage, in denen auch das AusmaÃŸ des Leids der Opfer deutlich wurde und die systematischen Verfolgungspraktiken des IS gegen die jesidische Minderheit thematisiert wurden.

Ob die Angeklagten oder die Staatsanwaltschaft Revision gegen das Urteil einlegen, wird voraussichtlich in den kommenden Tagen entschieden; sollten Rechtsmittel eingelegt werden, kÃ¶nnte der Fall vor dem Bundesgerichtshof (BGH) rechtlich weiter geprÃ¼ft werden.