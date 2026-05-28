Syrer wÃ¼rde “noch mehr Menschen tÃ¶ten”: Lebenslange Haft fÃ¼r Villach-AttentÃ¤ter

Im Prozess um den Messerangriff in Villach ist der Angeklagte am gestrigen Mittwoch erstinstanzlich zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 23-jÃ¤hrige Syrer stand wegen Mordes, mehrfachen Mordversuchs und terroristischer Straftaten vor Gericht.

Syrer metzelte wahllos Passanten nieder

Der Angriff hatte sich am 15. Februar 2025 in der Villacher Innenstadt ereignet. Dabei wurde ein 14-jÃ¤hriger Bub getÃ¶tet, fÃ¼nf weitere Menschen wurden verletzt. Laut Anklage soll der Syrer mit einem Klappmesser wahllos auf Passanten eingestochen haben. Bei seiner Festnahme hatte er den “IS-Finger”, das Erkennungsmerkmal der islamistischen Terror-Organisation gezeigt.

Villach-Attentat war Terror

Die Staatsanwaltschaft legte dem Syrer Mord, versuchten Mord sowie das Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation zur Last. Nach Angaben der Justiz soll die Tat darauf abgezielt haben, die ZivilbevÃ¶lkerung einzuschÃ¼chtern und eine schwere StÃ¶rung des Ã¶ffentlichen Lebens herbeizufÃ¼hren.

Keine Reue, keine Einsicht

Beim gestrigen letzten Prozesstag zeigte der Angeklagte keine Reue: Stattdessen soll er sinngemÃ¤ÃŸ erklÃ¤rt haben, alles noch einmal so zu tun; er wÃ¼rde sogar “noch mehr Menschen tÃ¶ten”. Das Gericht verhÃ¤ngte schlieÃŸlich die HÃ¶chststrafe: lebenslange Freiheitsstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskrÃ¤ftig.