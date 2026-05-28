Alexander Van der Bellen

Dass BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen bei jedem islamischen Fest ein GlÃ¼ckwunsch-Posting absetzt, verstÃ¶rt immer mehr Ã–sterreicher.

Foto: Carina Karlovits, Peter Lechner und Daniel Trippolt/HBF

Islamismus

28. Mai 2026 / 07:12 Uhr

Van der Bellen verÃ¤rgert Ã–sterreicher mit WÃ¼nschen zum islamischen Opferfest

Mit einem Posting hat BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen gestern, Mittwoch, allen muslimischen Frauen und MÃ¤nnern ein gesegnetes Opferfest gewÃ¼nscht. Damit ist er bei manchen Ã–sterreichern gar nicht gut angekommen. 

Eid Mubarak vom BundesprÃ¤sidenten

Auf dem Kurznachrichtendienst X schrieb Van der Bellen: 


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Zum islamischen Feiertag Eid al-Adha versammeln sich dieser Tage viele Musliminnen und Muslime im Kreise ihrer Liebsten. Allen, die das Opferfest begehen, wÃ¼nsche ich ein friedliches und gesegnetes Fest. #EidMubarak (vdb)

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Lamm wird die Kehle durchgeschnitten

Ein Rechtsanwalt reagierte gar nicht erfreut. Zu Eid al-Adha sei es Ã¼blich, ein Lamm zu opfern und ihm bei vollem Bewusstsein die Kehle durchzuschneiden. â€žFÃ¼r mich ist das kein Grund zum Feiernâ€œ, so seine Kritik. Ein anderer meinte: “Aber jetzt melden Sie sich zu jedem muslimischen Feiertag zu Wort. Sie sind eine wahre Beleidigung fÃ¼r das Amt des Ã¶sterreichischen BundesprÃ¤sidenten”.

Das alljÃ¤hrliche islamische Opferfest ist das hÃ¶chste Fest des Islam und wird auf der ganzen Welt vom 26. bis zum Abend des 30. Mai gefeiert. In vielen Familien wird in diesem Rahmen traditionell ein Tier geschlachtet. 


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