Beate Meinl-Reisinger

Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger leistet sich nicht nur ein teures Kabinett, sondern auch eine kostspielige Koordinationsstelle.

Foto: AuÃŸenministerium / Flickr CC BY 4.0

Bundesregierung

27. Mai 2026 / 17:55 Uhr

Meinl-Reisinger leistet sich teures SonderbÃ¼ro um fast 200.000 Euro

Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger lÃ¤sst sich ihr Ressort im ersten Quartal 2026 einiges kosten. FÃ¼r ihr Kabinett flossen knappÂ 500.000 EuroÂ Steuergeld, dazu kommt ein eigenesÂ SonderbÃ¼roÂ um weitereÂ 194.295 Euro. Insgesamt summieren sich die Kosten damit auf fastÂ 700.000 EuroÂ in nur drei Monaten.

Teure Koordinierung im AuÃŸenamt

Wie eine Anfrage der Freiheitlichen nun aufdeckte, entfielen allein auf das Kabinett der MinisterinÂ 497.951 Euro. RundÂ 360.000 EuroÂ gingen an die Kabinettsleitung sowie an Referenten, weitere knappÂ 138.000 EuroÂ an Assistenz und Sekretariat. Besonders ins Auge fÃ¤llt jedoch die zusÃ¤tzlicheÂ KoordinierungsstelleÂ im AuÃŸenministerium.


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Diese Sonderstruktur wird vom ehemaligen Neos-Klubdirektor Armin HÃ¼bner geleitet und soll die pinke Regierungsarbeit koordinieren. DafÃ¼r fielen im ersten Quartal nochmalsÂ 194.295 EuroÂ an. Zusammen mit dem Kabinett und dem Staatssekretariat von Sepp Schellhorn kommt Meinl-Reisingers Ressort damit auf gutÂ 950.000 EuroÂ Personalkosten und Organisationsaufwand.

Die Verlierer-Ampel und ihr Hofstaat

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz, von dem die Anfrage stammt, hat dafÃ¼r kein VerstÃ¤ndnis. Er spricht von einem â€žfÃ¼rstlichen Hofstaatâ€œ und wirft der Regierung vor, sich auf Steuerzahlerkosten groÃŸzÃ¼gig einzurichten.


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