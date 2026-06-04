400.000 Euro: Reisefreudiges AuÃŸenministerium sorgt fÃ¼r hohe Flugausgaben

Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger und ihr Ressort sind viel unterwegs â€“ das kostet die Steuerzahler entsprechend Geld: Laut einer parlamentarischen Anfrage der FPÃ– beliefen sich die Ausgaben fÃ¼r Flugreisen zwischen dem 1. JÃ¤nner und dem 31. MÃ¤rz auf 400.921 Euro. Als BegrÃ¼ndung verweist das Ministerium auf gestiegene Ticketpreise infolge der Konflikte im Nahen Osten sowie auf zahlreiche Reisen im Zusammenhang mit Ã–sterreichs Kandidatur fÃ¼r einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat.

Auch Schellhorn ist Vielflieger

Besonders ins Gewicht fielen dabei mehrere internationale Dienstreisen. Die FlÃ¼ge fÃ¼r die Ministerin und einen Kabinettsmitarbeiter zu ArbeitsgesprÃ¤chen bei der UNO in New York kosteten mehr als 10.700 Euro. Auch ein offizieller Arbeitsbesuch in Maskat (Oman) Riad (Saudi-Arabien) und Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) schlug mit einem fÃ¼nfstelligen Betrag zu Buche. ZusÃ¤tzlich verursachten Reisen von Neos-StaatssekretÃ¤r Josef Schellhorn und weiteren Mitarbeitern Kosten, etwa fÃ¼r einen Besuch in Ghana zur ErÃ¶ffnung des Ã–sterreichischen Kulturforums.

Ministerium fliegt durch die Welt und lÃ¤sst Ã–sterreicher zahlen

Die FPÃ– reagierte mit scharfer Kritik auf die Zahlen und warf dem AuÃŸenministerium eine ausufernde und abgehobene Reisepolitik vor. â€žEs ist wirklich nicht zu glauben, wie unter Meinl-Reisingers FÃ¼hrung das Geld im AuÃŸenministerium abgeschafft istâ€œ, monierte GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz. Da werde â€žkreuz und quer in der Gegend herumgeflogen, wÃ¤hrend sich immer mehr Ã–sterreicher nicht einmal mehr einen Urlaub mit dem Auto leisten kÃ¶nnenâ€œ. Diese â€žabgehobene Politikâ€œ sei â€žnicht lÃ¤nger hinnehmbarâ€œ.

Nach Darstellung des Ressorts werde jedoch nach den GrundsÃ¤tzen von Sparsamkeit, ZweckmÃ¤ÃŸigkeit und Transparenz gearbeitet. FÃ¼r Kurzstrecken werde grundsÃ¤tzlich Economy-Class genutzt, wÃ¤hrend Business-Class nur dann zum Einsatz komme, wenn keine andere MÃ¶glichkeit bestehe.