â€žKoordinierungsstelleâ€œ in Neos-AuÃŸenministerium kostet 700.000 Euro

Bei Volkspartei und SPÃ– erledigen die StaatssekretÃ¤re Alexander PrÃ¶ll (Ã–VP) und Michaela Schmidt (SPÃ–) die Koordination der RegierungsgeschÃ¤fte. Bei den Neos hingegen braucht man dazu ein eigenes BÃ¼ro: Im AuÃŸenministerium wurde eine eigene â€žKoordinierungsstelleâ€œ unter Leitung von Armin HÃ¼bner eingerichtet â€“ und die ist teuer, wie eine parlamentarische Anfrage von FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz aufdeckte.
704.000 Euro fÃ¼r eigene Stelle
So beliefen sich die Personalkosten im Oktober 2025 auf 50.311,31 Euro. Mit einer quartalsweisen Sonderzahlung in HÃ¶he von eineinhalb MonatsgehÃ¤ltern ergibt sich eine Jahreshochrechnung von sogar rund 704.000 Euro.
Sieben Mitarbeiter fÃ¼r Schellhorn
Organisatorisch ist die Koordinierungsstelle im AuÃŸenministerium angesiedelt, wo auch Neos-StaatssekretÃ¤r Josef Schellhorn tÃ¤tig ist. Die Pinken betonen, dass ihre RegierungsprÃ¤senz im Vergleich zu Ã–VP und SPÃ– deutlich schlanker sei. WÃ¤hrend deren koordinierende StaatssekretÃ¤re sich ausschlieÃŸlich auf Abstimmungsaufgaben konzentrieren kÃ¶nnten, Ã¼bernehme Schellhorn daneben auch angeblich umfangreiche inhaltliche Arbeit, etwa im Bereich der EntbÃ¼rokratisierung. Seine Koordinierungsstelle umfasst derzeit sieben Mitarbeiter; die entsprechenden Staatssekretariate von Ã–VP und SPÃ– verfÃ¼gen jeweils Ã¼ber zwÃ¶lf.
Mehr als drei Millionen Euro fÃ¼r Staatssekretariate
Die Anfrage des freiheitlichen GeneralsekretÃ¤rs legte auch noch andere Kosten zutage: Insgesamt liegen die monatlichen Gesamtkosten sÃ¤mtlicher Regierungsapparate bei rund 3,12 Millionen Euro. Einzelne Staatssekretariate verursachen dabei teurere Kabinettskosten als ganze Ministerien â€“ unter anderem Ã¼bersteigen manche sogar das Bildungsministerium von Christoph Wiederkehr (Neos).
409 Mitarbeiter um 3,7 Millionen Euro
Auch sonst kommt die Verlierer-Ampel die Ã–sterreicher teuer zu stehen: Mit 21 Regierungsmitgliedern â€“ einem Kanzler, einem Vizekanzler, zwÃ¶lf Ministern und sieben StaatssekretÃ¤ren â€“ ist sie die teuerste und grÃ¶ÃŸte Regierung aller Zeiten. Im vierten Quartal 2025 arbeiteten 409 Personen in den RegierungsbÃ¼ros, inklusive Backoffice, Fahrer und Assistenten, das sind fÃ¼nf mehr als zuvor; die monatlichen Personalkosten liegen bei durchschnittlich 3,7 Millionen Euro, um 550.000 Euro mehr als vorher.
Teure Kommunikation fÃ¼r Babler und Schmidt
Allein fÃ¼r die Kommunikation von SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler und StaatssekretÃ¤rin Schmidt fallen rund 211.300 Euro monatlich an, zudem wurden 15 zusÃ¤tzliche Mitarbeiter fÃ¼r Schmidt beschÃ¤ftigt; im Sozialministerium von SPÃ–-Ministerin Korinna Schumann kamen eine Referentin und eine Social-Media-Kraft hinzu, wÃ¤hrend im Familienministerium zwei Stellen gestrichen wurden. Im AuÃŸenministerium beschÃ¤ftigt Neos-Ministerin Beate Meinl-Reisinger ein gleich siebenkÃ¶pfiges Team, das monatlich rund 50.300 Euro kostet.
So viel kosten die StaatssekretÃ¤re inklusive ihrer Mitarbeiter in den verschiedenen Ressorts:
|Stelle
|Betrag
|Kanzleramt
|239.603,32
|Innenministerium
|221.913,28
|Verteidigungsministerium
|205.484,03
|Kultur-, Medien- und Sportministerium
|203.830,85
|Wirtschaftsministerium
|186.432,42
|Verkehrsministerium
|175.381,71
|Gesundheitsministerium
|175.369,12
|Justizministerium
|171.557,12
|Finanzministerium
|149.562,08
|Staatssekretariat Kanzleramt
|148.759,74
|AuÃŸenministerium
|140.919,41
|Integrationsministerium
|140.084,90
|Frauenministerium
|128.947,00
|Staatssekretariat im Sportministerium
|122.386,32
|Landwirtschaftsministerium
|113.235,06
|Staatssekretariat im Innenministerium
|104.659,29
|Bildungsministerium
|100.838,45
|Staatssekretariat im Gesundheitsministerium
|91.090,05
|Staatssekretariat im Wirtschaftsministerium
|84.680,36
|Staatssekretariat im Finanzministerium
|83.823,85
|Staatssekretariat im AuÃŸenministerium
|83.164,53
|NEOS-Koordinierungsstelle im AuÃŸenministerium
|50.311,31
|Gesamt
|3.122.034,20
POLITISCHE ANZEIGE der Fraktion Europa souverÃ¤ner Nationen (ESN).
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