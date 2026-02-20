â€žKoordinierungsstelleâ€œ in Neos-AuÃŸenministerium kostet 700.000 Euro

Bei Volkspartei und SPÃ– erledigen die StaatssekretÃ¤re Alexander PrÃ¶ll (Ã–VP) und Michaela Schmidt (SPÃ–) die Koordination der RegierungsgeschÃ¤fte. Bei den Neos hingegen braucht man dazu ein eigenes BÃ¼ro: Im AuÃŸenministerium wurde eine eigene â€žKoordinierungsstelleâ€œ unter Leitung von Armin HÃ¼bner eingerichtet â€“ und die ist teuer, wie eine parlamentarische Anfrage von FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz aufdeckte.

704.000 Euro fÃ¼r eigene Stelle

So beliefen sich die Personalkosten im Oktober 2025 auf 50.311,31 Euro. Mit einer quartalsweisen Sonderzahlung in HÃ¶he von eineinhalb MonatsgehÃ¤ltern ergibt sich eine Jahreshochrechnung von sogar rund 704.000 Euro.

Sieben Mitarbeiter fÃ¼r Schellhorn

Organisatorisch ist die Koordinierungsstelle im AuÃŸenministerium angesiedelt, wo auch Neos-StaatssekretÃ¤r Josef Schellhorn tÃ¤tig ist. Die Pinken betonen, dass ihre RegierungsprÃ¤senz im Vergleich zu Ã–VP und SPÃ– deutlich schlanker sei. WÃ¤hrend deren koordinierende StaatssekretÃ¤re sich ausschlieÃŸlich auf Abstimmungsaufgaben konzentrieren kÃ¶nnten, Ã¼bernehme Schellhorn daneben auch angeblich umfangreiche inhaltliche Arbeit, etwa im Bereich der EntbÃ¼rokratisierung. Seine Koordinierungsstelle umfasst derzeit sieben Mitarbeiter; die entsprechenden Staatssekretariate von Ã–VP und SPÃ– verfÃ¼gen jeweils Ã¼ber zwÃ¶lf.

Mehr als drei Millionen Euro fÃ¼r Staatssekretariate

Die Anfrage des freiheitlichen GeneralsekretÃ¤rs legte auch noch andere Kosten zutage: Insgesamt liegen die monatlichen Gesamtkosten sÃ¤mtlicher Regierungsapparate bei rund 3,12 Millionen Euro. Einzelne Staatssekretariate verursachen dabei teurere Kabinettskosten als ganze Ministerien â€“ unter anderem Ã¼bersteigen manche sogar das Bildungsministerium von Christoph Wiederkehr (Neos).

409 Mitarbeiter um 3,7 Millionen Euro

Auch sonst kommt die Verlierer-Ampel die Ã–sterreicher teuer zu stehen: Mit 21 Regierungsmitgliedern â€“ einem Kanzler, einem Vizekanzler, zwÃ¶lf Ministern und sieben StaatssekretÃ¤ren â€“ ist sie die teuerste und grÃ¶ÃŸte Regierung aller Zeiten. Im vierten Quartal 2025 arbeiteten 409 Personen in den RegierungsbÃ¼ros, inklusive Backoffice, Fahrer und Assistenten, das sind fÃ¼nf mehr als zuvor; die monatlichen Personalkosten liegen bei durchschnittlich 3,7 Millionen Euro, um 550.000 Euro mehr als vorher.

Teure Kommunikation fÃ¼r Babler und Schmidt

Allein fÃ¼r die Kommunikation von SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler und StaatssekretÃ¤rin Schmidt fallen rund 211.300 Euro monatlich an, zudem wurden 15 zusÃ¤tzliche Mitarbeiter fÃ¼r Schmidt beschÃ¤ftigt; im Sozialministerium von SPÃ–-Ministerin Korinna Schumann kamen eine Referentin und eine Social-Media-Kraft hinzu, wÃ¤hrend im Familienministerium zwei Stellen gestrichen wurden. Im AuÃŸenministerium beschÃ¤ftigt Neos-Ministerin Beate Meinl-Reisinger ein gleich siebenkÃ¶pfiges Team, das monatlich rund 50.300 Euro kostet.

So viel kosten die StaatssekretÃ¤re inklusive ihrer Mitarbeiter in den verschiedenen Ressorts:

Stelle Betrag Kanzleramt 239.603,32 Innenministerium 221.913,28 Verteidigungsministerium 205.484,03 Kultur-, Medien- und Sportministerium 203.830,85 Wirtschaftsministerium 186.432,42 Verkehrsministerium 175.381,71 Gesundheitsministerium 175.369,12 Justizministerium 171.557,12 Finanzministerium 149.562,08 Staatssekretariat Kanzleramt 148.759,74 AuÃŸenministerium 140.919,41 Integrationsministerium 140.084,90 Frauenministerium 128.947,00 Staatssekretariat im Sportministerium 122.386,32 Landwirtschaftsministerium 113.235,06 Staatssekretariat im Innenministerium 104.659,29 Bildungsministerium 100.838,45 Staatssekretariat im Gesundheitsministerium 91.090,05 Staatssekretariat im Wirtschaftsministerium 84.680,36 Staatssekretariat im Finanzministerium 83.823,85 Staatssekretariat im AuÃŸenministerium 83.164,53 NEOS-Koordinierungsstelle im AuÃŸenministerium 50.311,31 Gesamt 3.122.034,20