NÃ¤chstes Sanktionspaket gegen Russland, Sorgen vor US-Iran-Abkommen

Die EU setzt ihren Anti-Russland-Kurs fort und greift gleichzeitig ein neues Kapitel in der Iranâ€‘Politik an. Im informellen EuropÃ¤ischen Rat auf Zypern wurden das neue Wirtschaftspaket fÃ¼r die Ukraine und erste Signale fÃ¼r das bereits 21. Sanktionspaket gegen Russland gesetzt, wÃ¤hrend EUâ€‘AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas vor den laufenden USâ€‘Iranâ€‘Verhandlungen eindringlich warnte.

Neue Milliarden fÃ¼r Ukraine beschlossen

Beim Gipfel in Nicosia beschlossen die EUâ€‘Staatsâ€‘ und Regierungschefs endgÃ¼ltig das 90â€‘Milliardenâ€‘Euroâ€‘Kreditprogramm fÃ¼r die Ukraine, das bisher von Ungarn gebremst worden war. Dieser Kredit soll die ukrainische Verteidigung wie Abwehrraketenâ€‘Produktion stÃ¤rken und die lÃ¤ngerfristige wirtschaftliche StabilitÃ¤t der Ukraine unterstÃ¼tzen.

EU setzt weiter auf Sanktionen

Gleichzeitig haben die EUâ€‘Chefs Druck fÃ¼r ein 21. Russlandâ€‘Sanktionspaket gemacht; Kallas betonte, dies solle zeigen, dass die EU â€žnicht nachlassenâ€œ wird, sondern jede neue russische Eskalation mit zusÃ¤tzlichen wirtschaftlichen MaÃŸnahmen beantworten will.

Im Rahmen des Zypernâ€‘Gipfels sprachen die EUâ€‘Spitzen mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj Ã¼ber den weiteren Abwehrkurs gegen Russland und die militÃ¤rische Lage an der Front. Die EUâ€‘Staaten betonten ihren â€žlangfristigenâ€œ Kurs gegen Moskau, nÃ¤hren sich aber auch der RealitÃ¤t, dass die Blockadeâ€‘Dynamik mit Ungarns MinisterprÃ¤sidenten Viktor OrbÃ¡n Ã¼berwunden sei, andere innenpolitische und geopolitische Konflikte jedoch weiter bestehen.

Verhandlungen mit Iran als Gefahr

Kallas zeigte sich besorgt, dass die aktuellen USâ€‘Iranâ€‘GesprÃ¤che vor allem auf ein rein nukleares Abkommen ausgerichtet seien. Sie warnte, die Verhandlungslage kÃ¶nne â€žam Ende zu einem schwÃ¤cheren Abkommen fÃ¼hren als den JCPOA von 2015â€œ und damit ein â€žgefÃ¤hrlicheres Iranâ€œ hervorbringen.

Laut Kallas mÃ¼sse ein neuer Plan nicht nur die Anreicherung von Uran und die Inspektionen der IAEA regeln, sondern auch iranische Mittelstreckenâ€‘Raketenprogramme, den regionalen â€žProxâ€‘yâ€‘Aufbauâ€œ in Syrien, dem Irak und im Jemen sowie hybride AktivitÃ¤ten wie Cyberâ€‘Operationen und destabilisierende Einflussnahme in Europa mit einschlieÃŸen.

Iranisches Nuklearprogramm weit entwickelt

Das deutsche AuÃŸenministerium und westliche Analysen betonen bereits seit 2025, dass Irans Nuklearprogramm in einem â€žgefÃ¤hrlichen Zustandâ€œ sei und die Gefahr eines atomar bewaffneten Iran massiv gestiegen sei. Der seit 2019 verletzte JCPOAâ€‘Rahmen hat dazu gefÃ¼hrt, dass die E3â€‘Staaten (Deutschland, Frankreich, GroÃŸbritannien) viele nuklearbezogene Sanktionen aufrechterhalten und Teheran weiter isoliert haben.

Die EU diskutiert auf dem Gipfel, ob sie zusÃ¤tzliche Sanktionen oder diplomatische Druckâ€‘Mechanismen einsetzen soll, um die USA davon zu Ã¼berzeugen, dass ein neuer Vertrag nicht nur technisch, sondern auch strategisch robust ist.

Freie Schifffahrt â€žnicht verhandelbarâ€œ

Ein zentrales Thema fÃ¼r BrÃ¼ssel ist die Sicherheit der Schifffahrt im Nahen Osten, insbesondere durch die StraÃŸe von Hormuz. Kallas betonte, dass die Freiheit der Schifffahrt â€žnicht verhandelbarâ€œ sei und dass jede Blockade oder Ãœbergriff auf Handelsâ€‘ oder Kriegsschiffe sofortige Konsequenzen haben mÃ¼sse. Die EU prÃ¼ft, wie europÃ¤ische Marineoperationen und Kooperationen mit Partner wie Indien oder Australien ausgebaut werden kÃ¶nnen, um die Versorgungsketten im Roten Meer und im Persischen Golf zu sichern.

Internationale Ordnung unter Druck

Parallel zum Gipfel in Zypern markierte die EU am 24. April den â€žInternational Day of Multilateralism and Diplomacy for Peaceâ€œ. In ihrer ErklÃ¤rung betonte Kallas, dass die â€ž80â€‘jÃ¤hrige internationale Ordnungâ€œ unter zunehmendem Druck stehe und dass internationales Recht gebogen, missachtet oder offen verletzt werde. Die EU ruft zu einer â€žerneuerten Ambitionâ€œ auf, das multilaterale System durch stÃ¤rkere Kooperation, gemeinsame FÃ¤higkeiten in der Sicherheitsâ€‘ und Verteidigungspolitik sowie engere Partnerschaften mit dem Westen wie auch mit Schwellenstaaten zu stÃ¤rken.