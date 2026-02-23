Ungarn blockiert 20. Sanktionspaket der EU gegen Russland

Die EU-LÃ¤nder wollten heute, Montag, eingentlich das 20. Sanktionspaket gegen Russland beschlieÃŸen. Doch dieses Vorhaben dÃ¼rfte an Ungarn scheitern.

Schon vor dem Treffen sagte EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas, der anhaltende Widerstand Ungarns habe deutlich gemacht, dass bei dem Treffen der EU-AuÃŸenminister kein Konsens Ã¼ber die vorgeschlagenen MaÃŸnahmen erzielt werden kÃ¶nne.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die SchaltflÃ¤che unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ã–ltransit als Streitpunkt

Deutlich Ã¤uÃŸerte sich dazu der ungarische AuÃŸenminister Peter Szijjarto gestern, Sonntag, auf dem Kurznachrichtendienst X:

Auf der morgigen Sitzung des Rates fÃ¼r AuswÃ¤rtige Angelegenheiten will die EU das 20. Sanktionspaket verabschieden. Ungarn wird dies blockieren. Solange die Ukraine den Ã–ltransit nach Ungarn und in die Slowakei Ã¼ber die Druschba-Pipeline nicht wieder aufnimmt, werden wir keine fÃ¼r Kiew wichtigen Entscheidungen zulassen.

Dem Vernehmen nach ist die Druschba-Pipeline beschÃ¤digt. Die Ukraine behauptet, russische Drohnenangriffe seien dafÃ¼r verantwortlich. Ungarn und die Slowakei geben dagegen Kiew fÃ¼r den anhaltenden Ausfall die Schuld.Â