Viktor OrbÃ¡n

Weil der Ã–ltransit Ã¼ber die Druschba-Pipeline unterbrochen ist, will Ungarns MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n einem weiteren Sanktionspaket gegen Russland nicht zustimmen.

Foto: By Â© European Union, 1998 â€“ 2026, Attribution / Wikimedia

EuropÃ¤ische Union

23. Feber 2026 / 10:21 Uhr

Ungarn blockiert 20. Sanktionspaket der EU gegen Russland

Die EU-LÃ¤nder wollten heute, Montag, eingentlich das 20. Sanktionspaket gegen Russland beschlieÃŸen. Doch dieses Vorhaben dÃ¼rfte an Ungarn scheitern. 

Schon vor dem Treffen sagte EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas, der anhaltende Widerstand Ungarns habe deutlich gemacht, dass bei dem Treffen der EU-AuÃŸenminister kein Konsens Ã¼ber die vorgeschlagenen MaÃŸnahmen erzielt werden kÃ¶nne. 

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Ã–ltransit als Streitpunkt


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Deutlich Ã¤uÃŸerte sich dazu der ungarische AuÃŸenminister Peter Szijjarto gestern, Sonntag, auf dem Kurznachrichtendienst X:

Auf der morgigen Sitzung des Rates fÃ¼r AuswÃ¤rtige Angelegenheiten will die EU das 20. Sanktionspaket verabschieden. Ungarn wird dies blockieren. Solange die Ukraine den Ã–ltransit nach Ungarn und in die Slowakei Ã¼ber die Druschba-Pipeline nicht wieder aufnimmt, werden wir keine fÃ¼r Kiew wichtigen Entscheidungen zulassen.

Dem Vernehmen nach ist die Druschba-Pipeline beschÃ¤digt. Die Ukraine behauptet, russische Drohnenangriffe seien dafÃ¼r verantwortlich. Ungarn und die Slowakei geben dagegen Kiew fÃ¼r den anhaltenden Ausfall die Schuld.Â 


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