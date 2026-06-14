Regierung befÃ¼rchtet â€žBrexit-Momentâ€œ: Schweizer stimmen Ã¼ber 10-Millionen-Initative ab

9,1 Millionen Einwohner hat die Schweiz inzwischen â€“ und viel mehr sollen es auch nicht werden, wenn es nach einer Initiative der Schweizerischen Volkspartei (SVP) geht. Am heutigen Sonntag ist es so weit: Die Eidgenossen stimmen Ã¼ber die Volksinitiative â€žKeine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)â€œ ab.

Auch die kleine Schweiz leidet unter Migration

Die Regierung wird damit aufgefordert, MaÃŸnahmen zu ergreifen, damit die WohnbevÃ¶lkerung bis 2050 auf unter zehn Millionen Menschen begrenzt wird. Verantwortlich fÃ¼r das BevÃ¶lkerungswachstum der Schweiz ist vor allem die Migration: Seit der EinfÃ¼hrung der PersonenfreizÃ¼gigkeit im Jahr 2002 kamen 1,2 Millionen Zuwanderer in den kleinen Staat â€“ eine enorme Belastung fÃ¼r den Wohnungsmarkt, die Infrastruktur und die Ã¶ffentlichen Dienste.

Regierung wird nervÃ¶s

Die SVP stellt sich dagegen und fordert eine klare Begrenzung der Migration. Bei den anderen Parteien und der Regierung macht sich Panik breit: Der sozialdemokratische Justizminister Beat Jans sprach sogar von einem â€žBrexit-Moment der Schweizâ€œ. Dass die Sorge berechtigt ist, zeigen die Umfragen, in denen die Gegner derzeit nur knapp vor den BefÃ¼rwortern der Initiative liegen.

Regierung und Parlament lehnen die Vorlage ab, die Initatoren argumentieren mit der viel zu hohen Migration; diese fÃ¼hre zu Wohnungsnot, steigenden Mieten, Stau, Ã¼berfÃ¼llten ZÃ¼gen, Zubetonierung der Landschaft, einem Ã¼berlasteten Gesundheitswesen und sinkender BildungsqualitÃ¤t. Die Initiative bringe die Migration wieder auf ein vernÃ¼nftiges MaÃŸ.

10-Millionen-Grenze schon 2042 erreicht

Auch einige Experten sprechen sich inzwischen fÃ¼r den SVP-Vorschlag aus, der zwei Stufen vorsieht: WÃ¤chst die BevÃ¶lkerung auf 9,5 Millionen Menschen, soll die Regierung (Bundesrat) aktiv werden. Bereits 2031 kÃ¶nnte es so weit sein, bis 2042 wÃ¼rde dann die kritische Marke von zehn Millionen Einwohnern erreicht werden. Innerhalb von zwei Jahren mÃ¼sste die Regierung dann die PersonenfreizÃ¼gigkeit mit der EU aufkÃ¼ndigen. Auch weitere VertrÃ¤ge mit BrÃ¼ssel wÃ¤ren davon betroffen.