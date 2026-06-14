Schweiz / Luzern

Mit ihrer Initiative will die Schweizerische Volkspartei (SVP) die Massenmigration und damit das BevÃ¶lkerungswachstum der Schweiz bremsen â€“ sehr zum Unmut von Regierung und Parlament, die sogar einen â€žBrexit-Momentâ€œ fÃ¼r die Schweiz befÃ¼rchten.

Foto: Werni / pixabay.com

Schweiz

14. Juni 2026 / 11:07 Uhr

Regierung befÃ¼rchtet â€žBrexit-Momentâ€œ: Schweizer stimmen Ã¼ber 10-Millionen-Initative ab

9,1 Millionen Einwohner hat die Schweiz inzwischen â€“ und viel mehr sollen es auch nicht werden, wenn es nach einer Initiative der Schweizerischen Volkspartei (SVP) geht. Am heutigen Sonntag ist es so weit: Die Eidgenossen stimmen Ã¼ber die Volksinitiative â€žKeine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)â€œ ab.

Auch die kleine Schweiz leidet unter Migration

Die Regierung wird damit aufgefordert, MaÃŸnahmen zu ergreifen, damit die WohnbevÃ¶lkerung bis 2050 auf unter zehn Millionen Menschen begrenzt wird. Verantwortlich fÃ¼r das BevÃ¶lkerungswachstum der Schweiz ist vor allem die Migration: Seit der EinfÃ¼hrung der PersonenfreizÃ¼gigkeit im Jahr 2002 kamen 1,2 Millionen Zuwanderer in den kleinen Staat â€“ eine enorme Belastung fÃ¼r den Wohnungsmarkt, die Infrastruktur und die Ã¶ffentlichen Dienste.


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Regierung wird nervÃ¶s

Die SVP stellt sich dagegen und fordert eine klare Begrenzung der Migration. Bei den anderen Parteien und der Regierung macht sich Panik breit: Der sozialdemokratische Justizminister Beat Jans sprach sogar von einem â€žBrexit-Moment der Schweizâ€œ. Dass die Sorge berechtigt ist, zeigen die Umfragen, in denen die Gegner derzeit nur knapp vor den BefÃ¼rwortern der Initiative liegen.

Regierung und Parlament lehnen die Vorlage ab, die Initatoren argumentieren mit der viel zu hohen Migration; diese fÃ¼hre zu Wohnungsnot, steigenden Mieten, Stau, Ã¼berfÃ¼llten ZÃ¼gen, Zubetonierung der Landschaft, einem Ã¼berlasteten Gesundheitswesen und sinkender BildungsqualitÃ¤t. Die Initiative bringe die Migration wieder auf ein vernÃ¼nftiges MaÃŸ.

10-Millionen-Grenze schon 2042 erreicht

Auch einige Experten sprechen sich inzwischen fÃ¼r den SVP-Vorschlag aus, der zwei Stufen vorsieht: WÃ¤chst die BevÃ¶lkerung auf 9,5 Millionen Menschen, soll die Regierung (Bundesrat) aktiv werden. Bereits 2031 kÃ¶nnte es so weit sein, bis 2042 wÃ¼rde dann die kritische Marke von zehn Millionen Einwohnern erreicht werden. Innerhalb von zwei Jahren mÃ¼sste die Regierung dann die PersonenfreizÃ¼gigkeit mit der EU aufkÃ¼ndigen. Auch weitere VertrÃ¤ge mit BrÃ¼ssel wÃ¤ren davon betroffen.

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