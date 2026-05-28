Einwanderung begrenzen: Volk entscheidet Ã¼ber 10-Millionen-Initiative

Die Schweizer entscheiden am 14. Juni Ã¼ber die Volksinitiative “Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)”. Die Vorlage will die stÃ¤ndige WohnbevÃ¶lkerung der Schweiz vor 2050 auf unter zehn Millionen Menschen begrenzen. Die Initiative der Schweizerischen Volkspartei (SVP) richtet sich gegen die illegale Massenmigration, unter der auch der kleine Alpen-Staat leidet.

Einwanderung belastet die Schweiz

Ende 2025 lebten rund 9,1 Millionen Menschen in der Schweiz. Seit EinfÃ¼hrung der PersonenfreizÃ¼gigkeit im Jahr 2002 ist die BevÃ¶lkerung um rund 1,7 Millionen Menschen gewachsen, vor allem durch Migration. Eine Entwicklung, die Wohnungsmarkt, Infrastruktur und Ã¶ffentliche Dienste in BedrÃ¤ngnis bringen.

Auch PersonenfreizÃ¼gigkeit in der Kritik

Die SVP begrÃ¼ndet ihre Initiative damit, die Einwanderung stark begrenzen und die Schweiz unter der Zehn-Millionen-Grenze halten zu wollen. Sie warnt vor Wohnungsnot, Ã¼berlasteter Infrastruktur und wachsenden Belastungen fÃ¼r das Land und stellt deshalb auch die PersonenfreizÃ¼gigkeit mit der EU grundsÃ¤tzlich infrage.

Automatismen gegen BevÃ¶lkerungswachstum

Die Initiative sieht vor, dass Bundesrat und Parlament bereits bei einer BevÃ¶lkerung von mehr als 9,5 Millionen vor 2050 eingreifen mÃ¼ssten, insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug. Zudem mÃ¼sste der Bund bei internationalen Abkommen, die zum BevÃ¶lkerungswachstum beitragen, Schutzklauseln oder Ausnahmen anrufen. Sollte die Grenze von zehn Millionen Ã¼berschritten werden, mÃ¼sste die Schweiz diese Abkommen kÃ¼ndigen â€“ nach zwei Jahren auch das PersonenfreizÃ¼gigkeitsabkommen mit der EU. Damit stÃ¼nden auch die Ã¼brigen VertrÃ¤ge der Bilateralen I (das erste groÃŸe Vertragspaket zwischen der Schweiz und der EU) sowie die Teilnahme an Schengen und Dublin infrage.

Regierung und Parlament gegen SVP-Initative

Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Sie warnen vor Unsicherheit, angeblichen wirtschaftlichen SchÃ¤den, vermeintlich hÃ¶heren Kosten fÃ¼r Bund und Kantone und einer GefÃ¤hrdung des bilateralen Wegs mit der EU. Zudem sehen sie die innere Sicherheit und die humanitÃ¤re Tradition der Schweiz bedroht.

Das Initiativkomitee hÃ¤lt dagegen, die Einwanderung sei heute viel zu hoch. Sie fÃ¼hre zu Wohnungsnot, steigenden Mieten, Stau, Ã¼berfÃ¼llten ZÃ¼gen, Zubetonierung der Landschaft, einem Ã¼berlasteten Gesundheitswesen und sinkender BildungsqualitÃ¤t. Die Initiative bringe die Migration wieder auf ein vernÃ¼nftiges MaÃŸ.