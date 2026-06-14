Rom im Zeichen der Remigration: Demonstration fÃ¼r Kehrtwende bei Einwanderung

Genau an jenem Tag, an dem die FPÃ– ihr Remigrations-Lied herausgebracht hat, fand in der italienischen Hauptstadt Rom eine Demonstration dafÃ¼r statt.

Zehntausende Teilnehmer

Das Komitee â€žRemigrazione e riconquistaâ€œ (RÃ¼ckwanderung und RÃ¼ckeroberung) rief zu einem Ã¶ffentlichen Bekenntnis gegen illegale Einwanderung und fÃ¼r eine konsequentere RÃ¼ckfÃ¼hrungspolitik auf. Etwa 20.000 Italiener folgten am gestrigen Samstag dem Ruf; in den Mainstream-Medien war von â€žmehreren tausendâ€œ Teilnehmern die Rede.

Im Zentrum der Kundgebung stand damit nicht eine Parteiveranstaltung, sondern ein zivilgesellschaftlicher Protest.

Linke EmpÃ¶rungswelle

Bereits vor der Demonstration hatten linke Gegner versucht, den Protestzug zu verhindern. Sie forderten den BÃ¼rgermeister von Rom, Roberto Gualtieri, sowie den PrÃ¤fekten Lamberto Giannini auf, die Veranstaltung nicht stattfinden zu lassen. In einer gemeinsamen Positionierung wurde die Kundgebung als rassistisch und fremdenfeindlich kritisiert.

Sieg fÃ¼r Meinungsfreiheit

Die Demonstration wurde dadurch schon vor Beginn zu einem Fall fÃ¼r BehÃ¶rden und SicherheitskrÃ¤fte. Die zentrale Frage war, ob der angemeldete Protestzug stattfinden darf oder ob die BehÃ¶rden unter dem Druck der Linken und Medien in die Knie gehen. Parallel dazu fand in Rom auch eine Veranstaltung der Lebensschutzbewegung statt.

Doch am Ende setzte sich bestehendes Recht durch und beide Kundgebungen konnten stattfinden.

Linke mobilisieren gegen beide Veranstaltungen

Doch die Linken gaben nicht auf. Sie riefen zu Protesten gegen beide Veranstaltungen auf und mobilisierten unter dem Motto â€žFuck remigrationâ€œ.

Nicht die erste Remigrationsdemonstration

Anfang Mai hatte bereits eine Ã¤hnliche GroÃŸkundgebung in Bologna, der Hauptstadt der italienischen Region Emilia-Romagna, die traditionell links orientiert ist, stattgefunden.

Auch dort hatten linken Gruppen dagegen mobilisiert, doch die BehÃ¶rden genehmigten die Kundgebung, bei der Unterschriften fÃ¼r eine gesetzliche Initiative zur Remigration gesammelt wurden.

Zufriedenheit bei Organisatoren

Die Veranstalter, die aus der rechten Bewegung CasaPound stammen, zeigten sich zufrieden mit der Kundgebung. Sie sei ein Zeichen fÃ¼r die Normalisierung der Forderung nach verschÃ¤rften Abschiebungsregeln, der Ausweisung auslÃ¤ndischer StraftÃ¤ter und dem Entzug der StaatsbÃ¼rgerschaft fÃ¼r eingebÃ¼rgerte Fremde bei bestimmten schweren Straftaten.