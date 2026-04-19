Slowakei blockiert Russland-Sanktionen, lÃ¤sst Ukraine-Hilfe passieren

Die Slowakei will die nÃ¤chste EU-Sanktionsrunde gegen Russland blockieren, solange die Ã–llieferungen Ã¼ber die Druschba-Pipeline nicht abgesichert sind. Gleichzeitig stellt sich die Slowakei aber nicht gegen den geplanten 90-Milliarden-Euro-Kredit fÃ¼r die Ukraine.

Der slowakische AuÃŸenminister Juraj BlanÃ¡r sagte im EU-Ausschuss des Parlaments, sein Land werde dem 20. Sanktionspaket nicht zustimmen, falls die Pipeline zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht wieder funktioniere. Als BegrÃ¼ndung nannte er, dies sei die einzige MÃ¶glichkeit, Druck auf PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj und die EuropÃ¤ische Kommission auszuÃ¼ben.

Was an der Pipeline hÃ¤ngt

Die Druzhba-Pipeline ist fÃ¼r die Ã–lversorgung der Slowakei und Ungarns seit der Sowjetzeit zentral. Sie wÃ¼rde im JÃ¤nner nach einem Drohnenangriff in der Westukraine beschÃ¤digt; seither wird an Reparaturen gearbeitet. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, die Pipeline angegriffen zu haben.

Selenskyj sagte Anfang April, die Reparaturen wÃ¼rden in diesem FrÃ¼hjahr abgeschlossen, und die EU Ã¼bernehme die Verantwortung fÃ¼r die Versorgung. Die Kommission bot zudem finanzielle und technische UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Instandsetzung an.

Politischer Bruch mit Budapest

Der slowakische Kurs unterscheidet sich von der bisherigen Doppelblockade mit Ungarn. Budapest hatte nicht nur das Sanktionspaket, sondern auch den milliardenschweren Ukraine-Kredit aufgehalten; nach der ungarischen Wahl vom erwartet der designierte MinisterprÃ¤sident PÃ©ter Magyar jedoch, dass der noch amtierende Regierungschef Viktor OrbÃ¡n sein Veto gegen die Ukraine-Hilfe aufhebt, sobald die Druschba-Frage gelÃ¶st ist.

Damit verschiebt sich das Machtzentrum in BrÃ¼ssel: Nicht mehr zwei Staaten blockieren gleichzeitig, sondern vor allem Bratislava steht beim Sanktionspaket quer. FÃ¼r die EU ist das relevant, weil der Kredit fÃ¼r Kiew und das 20. Sanktionspaket politisch zwar zusammenhÃ¤ngen, aber jetzt unterschiedlich behandelt werden.

Slowakischer Widerstand hÃ¤ngt an Pipeline-Reparatur

Die Kommission hatte das 20. Sanktionspaket bereits im Februar vorangetrieben; es war inhaltlich weitgehend abgestimmt, aber durch Ungarn und die Slowakei blockiert. Vorgesehen sind unter anderem MaÃŸnahmen gegen russische Ã–lprodukte und die sogenannte Schattenflotte. Entscheidend wird sein, ob die Pipeline tatsÃ¤chlich bis Ende April wieder lÃ¤uft und ob Bratislava dafÃ¼r eine belastbare Garantie erhÃ¤lt. Wenn die Reparaturen wie von Selenskyj angekÃ¼ndigt abgeschlossen werden, dÃ¼rfte sich der slowakische Widerstand gegen das Sanktionspaket deutlich abschwÃ¤chen.