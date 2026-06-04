Die EU-BeitrittsgesprÃ¤che der Ukraine von PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj (hier mit EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen) rÃ¼cken in greifbare NÃ¤he.

Foto: President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy Official website / wikimedia commons (CC BY SA 4.0)

EuropÃ¤ische Union

4. Juni 2026 / 14:47 Uhr

Ukraine und Moldau rÃ¼cken nÃ¤her an EU-BeitrittsgesprÃ¤che heran

Die EU hat einen weiteren Schritt in Richtung Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau gesetzt. Die zyprische RatsprÃ¤sidentschaft teilte mit, dass die Vorbereitungen fÃ¼r die formelle ErÃ¶ffnung von Cluster 1 eingeleitet worden seien. Damit rÃ¼ckt der Start des ersten Verhandlungsabschnitts nÃ¤her. Im Idealfall kÃ¶nnte dieser bereits am 15. Juni am Rande eines EU-Ministertreffens in Luxemburg erÃ¶ffnet werden.

Ende einer langen Blockade

Vor allem Ungarn hatte die formelle ErÃ¶ffnung des ersten Verhandlungsclusters fÃ¼r die Ukraine Ã¼ber Monate hinweg verhindert. Nun scheint der verÃ¤nderte politische Kontext neue Bewegung in den Prozess zu bringen. FÃ¼r Kiew und ChiÈ™inÄƒu bedeutet dies einen spÃ¼rbaren Fortschritt auf dem Weg zur europÃ¤ischen Integration, auch wenn bis zur tatsÃ¤chlichen ErÃ¶ffnung des Clusters noch weitere Schritte notwendig sind.


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Erweiterung als strategische PrioritÃ¤t

Die zyprische RatsprÃ¤sidentschaft, die seit Jahresbeginn den Vorsitz im Rat der EuropÃ¤ischen Union innehat, betont den leistungsbasierten Ansatz der EU-Erweiterungspolitik. Zypern hat die UnterstÃ¼tzung der Ukraine zu einem Schwerpunkt seiner sechsmonatigen PrÃ¤sidentschaft erklÃ¤rt und betrachtet die Erweiterung als eine der strategisch wichtigsten und zugleich transformativsten Politiken der EuropÃ¤ischen Union.

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