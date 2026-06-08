Knapp 2,8 Milliarden: Weitere EU-Hilfen fÃ¼r Ukraine ausgezahlt

Die EuropÃ¤ische Kommission hat der Ukraine weitere Finanzhilfen in HÃ¶he von knapp 2,8 Milliarden Euro ausgezahlt. Die Zahlung ist die mittlerweile siebte Tranche aus der Ukraine-FazilitÃ¤t und wurde durch das Reformtempo Kiews gerechtfertigt.

Reformfortschritte als Auszahlungsvoraussetzung

â€žDas Tempo und das Engagement der Ukraine bei der Umsetzung bedeutender Reformen haben diese Zahlung gerechtfertigtâ€œ, teilte EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos am Wochenende mit. Die ukrainische MinisterprÃ¤sidentin Julia Swyrydenko erklÃ¤rte, die Gelder sollten zur Finanzierung der wichtigsten Staatsausgaben verwendet werden â€“ darunter fÃ¼r soziale und humanitÃ¤re BedÃ¼rfnisse.

Ukraine-FazilitÃ¤t: bis zu 50 Milliarden Euro bis 2027

Die Ukraine-FazilitÃ¤t ist ein Finanzierungsinstrument, das bis Ende 2027 bis zu 50 Milliarden Euro an das von Russland angegriffene Land bereitstellt. Seit MÃ¤rz 2024 hat die EU mit der sechsten Tranche bereits 26,8 Milliarden Euro ausgezahlt. Mit der siebten Zahlung von 2,8 Milliarden Euro steigt die Summe der regulÃ¤ren Auszahlungen aus diesem Instrument weiter.

205 Milliarden Euro seit 2022

Seit Beginn des russischen Angriffs 2022 haben die EU und ihre Mitgliedstaaten nach jÃ¼ngsten EU-Angaben Hilfen im Umfang von knapp 205 Milliarden Euro zugesagt. Diese umfassen militÃ¤rische UnterstÃ¼tzung, finanzielle Hilfe zur Staatsfinanzierung und Hilfe fÃ¼r FlÃ¼chtlinge.

Davon stammen 3,8 Milliarden Euro aus ErtrÃ¤gen aus der Verwahrung eingefrorener russischer VermÃ¶genswerte.

90-Milliarden-Euro-Darlehen fÃ¼r 2026â€“2027

Im Januar 2026 legte die EU-Kommission ein umfassendes Hilfspaket vor: Ein UnterstÃ¼tzungsdarlehen in HÃ¶he von 90 Milliarden Euro fÃ¼r die Ukraine soll den Finanzierungsbedarf des Landes fÃ¼r 2026 und 2027 decken. Zwei Drittel (60 Milliarden Euro) flieÃŸen in militÃ¤rische UnterstÃ¼tzung, ein Drittel (30 Milliarden Euro) in allgemeine Budgethilfe.

Ukraine braucht 49,3 Milliarden Euro externe Hilfe 2026

Der ukrainische Haushalt fÃ¼r 2026 sieht Einnahmen von 2,9 Billionen Hrywnja (ca. 68,7 Milliarden US-Dollar) und Ausgaben von 4,8 Billionen Hrywnja (ca. 113,8 Milliarden US-Dollar) vor. SchÃ¤tzungen des ukrainischen Finanzministeriums zufolge wird das Land 2026 rund 2,08 Billionen Hrywnja (ca. 49,3 Milliarden US-Dollar) an externer Finanzhilfe benÃ¶tigen â€“ das entspricht 43 Prozent der Gesamtausgaben.

FÃ¼r 2026 wird ein Wirtschaftswachstum von 5,0 Prozent erwartet, vorausgesetzt, es kommt zu erfolgreichen Friedensverhandlungen und MaÃŸnahmen zur Rekonstruktion.