FPÃ–-Sicherheitssprecher Gernot Darmann fordert einen rigorosen Kurswechsel.

Foto: Andreas Ruttinger / FPÃ–

Islamismus

26. Juli 2026 / 13:23 Uhr

Islamist raste in Menschen-Menge: Europa weiterhin in Geiselhaft des Terrors

Ein Todesopfer und 16 Verletzte forderte die Amokfahrt eines mutmaÃŸlichen Islamisten in Berlin. Die Polizei fahndet Ã¶ffentlich nach dem 21-jÃ¤hrigen Abdul B., der am gestrigen Samstag am Rande des Christopher Street Day (CSD) in eine Menschenmenge gefahren sein soll.

2015 brachte islamistische Terror-Welle

FPÃ–-Sicherheitssprecher Gernot Darmann sieht die Ursache in der gescheiterten Asyl- und Migrationspolitik. Seit der GrenzÃ¶ffnung 2015 befinde sich Europa â€žnach wie vor in der Geiselhaft des islamistischen Terrorsâ€œ.

FPÃ– warnt seit Jahren

Er sprach von einer gescheiterten Zuwanderungspolitik, kritisierte den Umgang mit illegaler Migration, ausbleibende Abschiebungen sowie den politischen Islam und warnte vor zunehmender KriminalitÃ¤t und Parallelgesellschaften. Auch der Verlierer-Ampel warf er UntÃ¤tigkeit vor: â€žWas wir nun in Berlin leider erleben mussten, ist die bittere RealitÃ¤t einer vÃ¶llig gescheiterten Migrationspolitik.â€œ

Zugleich bekrÃ¤ftigte Darmann die Forderungen der FPÃ– nach einem Asylstopp, strengem Grenzschutz, konsequenten Abschiebungen sowie einem Verbotsgesetz gegen den politischen Islam. Die Freiheitlichen wÃ¼rden schon seit Jahren vor genau dieser Entwicklung warnen, so Darmann.

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