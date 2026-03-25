Ã–sterreich im Fokus: Israel warnt vor Einfluss der Muslimbruderschaft in Europa

Ein neuer Bericht des israelischen Ministeriums fÃ¼r Diaspora-Angelegenheiten und den Kampf gegen Antisemitismus warnt vor der zunehmenden gesellschaftlichen und politischen Einflussnahme der Muslimbruderschaft in Europa. Besonders in Ã–sterreich sieht man eine rege TÃ¤tigkeit der Islamisten.

Rechtlich legal, ideologisch gefÃ¤hrlich

Dabei wird die Bewegung als legalistisch-islamistische Organisation beschrieben, die innerhalb demokratischer Rahmenbedingungen agiert, aber auf langfristige ideologische VerÃ¤nderungen zielt. Dabei operiere das Netzwerk vor allem Ã¼ber Vereine, Bildungsinitiativen und Nichtregierungsorganisationen (NROs/NGOs) und nutze bestehende rechtliche und finanzielle Strukturen, teilweise auch Ã¶ffentliche FÃ¶rdermittel.

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Entscheidende Verbindungen wÃ¼rden demnach Ã¼ber wenige SchlÃ¼sselpersonen verlaufen, die verschiedene Organisationen in Europa miteinander vernetzen. Zentrale Akteure seien der Rat der EuropÃ¤ischen Muslime (CEM) mit Sitz in BrÃ¼ssel sowie das Jugendnetzwerk FEMYSO.

Demokratie als Werkzeug

Das israelische Ministerium ordnet die Organisation der Kategorie des â€žlegalistischen Islamismusâ€œ zu â€“ ein Begriff, den auch europÃ¤ische SicherheitsbehÃ¶rden verwenden, um nicht-gewalttÃ¤tige, aber ideologisch motivierte Gruppen zu beschreiben, die demokratische Systeme fÃ¼r politische Zwecke nutzen.

Schwerpunkte in Wien und Steiermark

Besonders Ã–sterreich wird als Land mit â€žbedeutender PrÃ¤senzâ€œ hervorgehoben. Verwiesen wird auf die EinflÃ¼sse der Bruderschaft in Moscheen, Vereinen, Bildungseinrichtungen und studentischen Organisationen. Nach EinschÃ¤tzung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) handelt es sich um legale, aber ideologisch problematische AktivitÃ¤ten. Medienberichte gehen von rund 1.300 Personen mit NÃ¤he zur Bewegung aus, mit regionalen Schwerpunkten in Wien und der Steiermark.

Als Beispiel erwÃ¤hnt der israelische Bericht das Islamische Zentrum Imam Ali (IZIA) im Wiener Bezirk Floridsdorf, das laut Verfassungsschutzbericht 2023 von Personen mit NÃ¤he zur radikalislamischen Hisbollah genutzt worden sein soll. Dort wurden religiÃ¶s-politische Veranstaltungen mit Bezug zum Iran dokumentiert.