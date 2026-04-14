Nepp rechnet mit Ludwig ab: Wien als Zentrale des radikalen Islam

FPÃ–-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp hat in einer Presseausendung deutliche Worte gegenÃ¼ber der Wiener Stadtregierung gefunden. Seiner EinschÃ¤tzung nach bestÃ¤tigt sich nun genau das, wovor die Freiheitlichen seit Jahren gewarnt haben. BÃ¼rgermeister Michael Ludwig und die rot-pinke Stadtregierung hÃ¤tten die Gefahr des Islamismus verharmlost und sogar gefÃ¶rdert, so die Kritik. Parallelgesellschaften seien in der Bundeshauptstadt lÃ¤ngst Alltag, der radikale politische Islam habe sich in Wien festgesetzt, die Indoktrination beginne bereits bei Kindern.

â€žFatale Mischung aus NaivitÃ¤t und falscher Toleranzâ€œ

In einer scharfen PresseerklÃ¤rung zieht Nepp Bilanz:

WÃ¤hrend wir Freiheitlichen konsequent vor dieser Entwicklung gewarnt haben, hat BÃ¼rgermeister Ludwig weggeschaut, verharmlost und jene KrÃ¤fte gestÃ¤rkt, die unsere Werte ablehnen.

Diese â€žfatale Mischung aus falsch verstandener Toleranz und politischer NaivitÃ¤tâ€œ habe Wien in eine brandgefÃ¤hrliche Lage gebracht. Es gehe lÃ¤ngst nicht mehr um Integration. Stattdessen beobachte man den Versuch, eine islamistische Parallelgesellschaft zu etablieren â€“ abgeschottet, ideologisch gefestigt und zunehmend selbstbewusst in ihrem Anspruch.

Forderung nach Null-Toleranz und Abschiebungen

Wer heute noch von EinzelfÃ¤llen spreche, verschlieÃŸe bewusst die Augen vor der RealitÃ¤t, so Nepp weiter. Wien drohe, zum Experimentierfeld fÃ¼r radikale Ideologien zu werden, wÃ¤hrend die Stadtregierung untÃ¤tig bleibe. Ludwig trage fÃ¼r diese Entwicklung die politische Verantwortung.

Der Wiener FPÃ–-Chef lÃ¤sst keinen Zweifel daran, wo die LÃ¶sung liegen muss. Es brauche endlich ein konsequentes Vorgehen gegen jede Form des politischen Islam â€“ klare Regeln und den politischen Willen, die eigene Gesellschaft zu schÃ¼tzen, statt sie weiter sehenden Auges zu gefÃ¤hrden. Konkret fordert Nepp: straffÃ¤llig gewordene Zuwanderer wie Syrer, Afghanen oder Tschetschenen rasch und konsequent abschieben, die Zahlungen von Mindestsicherung in MilliardenhÃ¶he fÃ¼r Nicht-Ã–sterreicher einstellen und regelmÃ¤ÃŸige Kontrollen islamischer Zentren durchfÃ¼hren.