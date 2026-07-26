Neues GerÃ¼cht nach Parteiausschluss: Wurde Ruck von seinen â€žroten Freundenâ€œ verraten?

Der Wiener Wirtschaftskammer-PrÃ¤sident Walter Ruck gehÃ¶rt nicht mehr der Ã–VP an. Sein Ausschluss aus der Partei soll einstimmig erfolgt sein. Doch nun kÃ¶nnte das Hauen und Stechen erst beginnen. Vor allem weil der Kurier das GerÃ¼cht in die Welt setzte, Ruck kÃ¶nnte von den Roten verraten worden sein.Â

Unruhe vorprogrammiert

Der wegen Sexismus, Packelei und Postenschacher in Verruf geratene Ex-Ã–VP-Mann, der keine der gegen ihn gerichteten VorwÃ¼rfe bisher bestÃ¤tigte, ist nicht gewillt, nach dem Rauswurf aus seiner Partei irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Im Gegenteil: Er bleibt PrÃ¤sident der Wiener Wirtschaftskammer und er ist weiterhin Chef des Wiener Wirtschaftsbundes.

Und weil Ruck an seinen Ã„mtern weiter hÃ¤ngt wie Andreas Babler an seiner Erbschaftssteuer, ist das Thema fÃ¼r die Ã–VP noch lange nicht erledigt. Der Geschasste wird zum Problem fÃ¼r die PrÃ¤sidenten der Ã¶sterreichischen Wirtschaftskammer, Martha Schulz. Sie ist auch PrÃ¤sidenten des Ã–VP-nahen Wirtschaftsbundes. Unruhe ist vorprogrammiert.

Causa belastet auch SPÃ– und Neos

Aber die Causa trifft auch die anderen Regierungsparteien, SPÃ– und Neos. Die SPÃ–, weil Wiens BÃ¼rgermeister Michael Ludwig eine Art Nibelungentreue an den Tag legte, als Ruck medial wie eine Sau durchs Dorf getrieben wurde. Gerade was die mutmaÃŸlich frauenfeindlichen Aussagen von Ruck betreffen, ist die demonstrative Verteidigung der Roten fÃ¼r einen Schwarzen wenig nachvollziehbar und widersprechen allen Aussagen von SPÃ–-Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, die dadurch ein GlaubwÃ¼rdigkeitsproblem hat.

Freunderln aus dem Weinkeller mÃ¼ssen bangen

Und die Neos? Sie mÃ¼ssen beziehungsweise wollen mit Michael Ludwig in Wien regieren, â€žobwohl Walter Ruck all das verkÃ¶rpert, was sie an der Kammer auszusetzen habenâ€œ, schrieb Martin Gebhart in seinem Kurier-Leitartikel. In der Kronen Zeitung fragt sich deren Chefredakteur Klaus Herrmann, wen ein abstÃ¼rzender Machtmensch wie Walter Ruck, wenn er alles zu verlieren droht, mit in den Abgrund nimmt. Da mÃ¼ssten jetzt manche bangen â€“ vor allem seine Freunderln aus dem Biergarten und dem Weinkeller, wo man gemauschelt und sich das Maul Ã¼ber alles MÃ¶gliche und UnmÃ¶gliche zerrissen habe.

Von Roten verraten

Kurier-Journalistin Agnes Preusser will Ã¼ber eine ErzÃ¤hlung erfahren haben, demzufolge ausgerechnet Rote fÃ¼r die geleakten Protokolle, die Ruck in BedrÃ¤ngis brachten, verantwortlich sein sollen. Die Laeks dÃ¼rften einen tieferen Zweck verfolgen, wÃ¼rden selbst Ruck-Kritiker sagen. Preusser zitiert: â€žDas so zu orchestrieren, das beherrscht kein einfacher FunktionÃ¤r von der nÃ¤chsten StraÃŸeneckeâ€œ.